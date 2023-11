Gamarra recuerda al PSOE ante la calificación de la Mesa: "Si la amnistía era inconstitucional en 2021, lo es en 2023"

817045.1.260.149.20231114144413 La portavoz del PP en el Congreso y secretaria general del partido, Cuca Gamarra, durante una rueda de prensa previa a la celebración de la Junta de Portavoces en el Congreso de los Diputados, a 14 de noviembre de 2023, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

Pide que "todos los que tengan tacha de parcialidad se abstengan" en el TC cuando haya que pronunciarse sobre la Ley de Amnistía



MADRID, 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este martes que "nunca una medida política había generado tanto rechazo social" como la amnistía y ha subrayado que su formación va a canalizar esa oposición en ámbito social, con protestas en la calle, pero también desde el punto de vista institucional y político. Así, y ante la próxima calificación de la Mesa del Congreso, ha confirmado que el PP se opondrá a esa admisión a trámite por las mismas razones de inconstitucionalidad que lo hizo en 2021, como también lo hizo el PSOE.

"Si era inconstitucional el año 2021 es inconstitucional en el año 2023. Si desde el año 2021 no hemos cambiado nuestra Constitución, lo que era inconstitucional en el año 2021 es inconstitucional en el año 2023 y, por tanto, no puede ser tramitado en esta Cámara", ha declarado Gamarra en una rueda de prensa en el Congreso, tras la reunión de la Junta de Portavoces.

Es más, Gamarra --que ha destacado la "absoluta soledad" con la que el PSOE registró este lunes la norma en el Congreso-- ha recalcado que no cree que "vaya a haber letrado alguno, con un mínimo de rigor jurídico, que sin una reforma alguna de la Constitución desde el año 2021, pueda amparar ahora la constitucionalidad de algo que fue apreciado inconstitucional en el año 2021".

EL PP ACTUARÁ EN EL ÁMBITO INSTITUCIONAL, SOCIAL Y JURÍDICO

Como viene diciendo estos días, Gamarra ha señalado que su partido actuará contra la Ley de Amnistía en el ámbito institucional, jurídico y social. En este último caso, apoyando protestas como la que se celebrará este sábado en la plaza de Cibeles de Madrid convocada por la sociedad civil.

En este contexto, Gamarra ha recalcado que ante este rechazo social que despierta la ley de Amnistía "solo hay un camino y es rectificar", algo que, a su juicio, debe producirse con la convocatoria de unas elecciones generales.

Al ser preguntada sobre la iniciativa de amnistía y el pronunciamiento del TC, Gamarra ha abogado por que "todos los que tengan tacha de parcialidad se abstengan para no formar parte de un debate que tiene toda la importancia para la sociedad".

Gamarra ha afirmado que "donde no hay ley, no hay convivencia". "No se puede hacer un llamamiento a la convivencia y a la concordia cuando nace de la discordia, genera rechazo social y división, y socialistas históricos alzan la voz para decir que es una vergüenza", ha aseverado.

"NI LOS ESPAÑOLES NI LA HISTORIA VAN A AMNISTIAR A SÁNCHEZ"

Según Gamarra, esta ley es contraria a los compromisos que tiene España "tanto en el marco de la Unión Europea como del Convenio Europeo de derechos humanos". "Y lo que es peor, es absolutamente inmoral porque ha sido dictada por los propios delincuentes, a los que se les beneficia a cambio de nada", ha exclamado, para denunciar que "ni se arrepienten, ni piden perdón" y "ni renuncian a volverlo a hacer".

La secretaria general de los 'populares' ha avisado que "ni los españoles ni la historia van a amnistiar ni a indultar a Sánchez por lo que ha hecho y está dispuesto a hacer por ser presidente del Gobierno a pesar de haber perdido las elecciones".

La portavoz del Grupo Popular ha denunciado la "anomalía" que supone intercambiar una investidura a cambio de impunidad, lo que abrirá una legislatura que "será la más convulsa de nuestra democracia".

"La legislatura pivota sobre una investidura que tiene un precio político inmoral, que tiene un precio jurídico ilegal y que tiene un precio económico inasumible", ha declarado Gamarra, que ha pronosticado que cada semana vivirán una nueva entrega de "humillaciones" del independentismo.