Gamarra señala a Sánchez como "número uno" y no ve creíble que no supiera la corrupción que tenía alrededor

MADRID, 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra, ha puesto en duda que Pedro Sánchez no supiera la corrupción que pasaba a su alrededor y le ha señalado como el "número uno de todo". Además, cree que volvió a meter al exministro José Luis Ábalos en las listas para "mantenerlo callado" e insinúa que puede acabar siendo investigado. Por ello, ha advertido de que el jefe del Ejecutivo es "tóxico" y cree que todo el que le apoya se desgasta con él.

La dirigente del Partido Popular ha hecho estas declaraciones en RNE, recogidas por Europa Press, en las que la han preguntado en reiteradas ocasiones si cree que Pedro Sánchez acabará siendo imputado. Gamarra no ha querido precisar abiertamente si esta es su opinión, pero sí ha insinuado que puede acabar siendo investigado por los tribunales y le ha señalado como el "número uno" porque considera imposible que no se enterara de la corrupción que pasaba a su alrededor.

Según la vicesecretaria 'popular' el PSOE llegó al poder esgrimiendo una sentencia de la Audiencia Nacional, que después corrigió el Tribunal Supremo, y diciendo que iban a acabar con la corrupción.

Sin embargo, ha señalado que éstos ya tenían un "plan preconcebido para corromperse" y de los cuatro que iban en el Peugeot, con el que Sánchez recorrió España buscando los apoyos para volver a la Secretaría General del PSOE, "dos están en la cárcel y uno acaba de salir y tiene que pasar cada 15 días por un cuartel de la Guardia Civil".

A ello se suma, según ha apuntado, que el hermano está pendiente de juicio; su mujer, investigada y la Audiencia Nacional está pidiendo información, facturas y tickets al Partido Socialista para analizar si hay financiación irregular.

Por lo tanto, ha dicho no saber qué futuro judicial tiene Pedro Sánchez porque le corresponderá a los tribunales "establecer su responsabilidad en el ámbito penal en toda esta corrupción". Pero ha insistido en que hacer creer a los españoles que no se enteraba de nada de todo lo que pasaba a su alrededor es tomarles por "tontos" y ha citado el refrán español: "dime con quién andas y te diré quién eres".

Dicho esto, ha apuntado que "nadie tiene ninguna duda de quién es el número uno de todo esto" y que sabía lo que pasaba a su alrededor y más, ha añadido, "sabiendo que Pedro Sánchez lo controla absolutamente todo".

De hecho, Gamarra considera que a José Luis Ábalos, ahora en la cárcel, le metió en las listas para las generales de 2023, después de haberlo destituido de sus cargos en el Gobierno y en el partido, para "mantenerlo callado".

"VAYA OJO TIENE" SÁNCHEZ PARA SELECCIONAR PERSONAL

Gamarra ha precisado, con ironía, que "al desconocido en lo personal", Pedro Sánchez no solo lo metió en las listas y lo aforó, "sino que además lo hizo presidente de la Comisión de Interior". "Es evidente que lo ha estado tapando desde hace mucho tiempo y que no cuela que eran desconocidos", ha añadido.

Y lo mismo sucedió, en opinión de la dirigente "popular", con el gerente que tenía el PSOE, que le han recolocado en ENUSA, la empresa pública del uranio.

Cuca Gamarra se ha pronunciado ante la afirmación de Pedro Sánchez de que Ábalos era un desconocido en lo personal. La dirigente del PP ha descartado que esto sea cierto porque se pasó meses viajando con Ábalos, Santos Cerdán y Koldo García "mañana, tarde y noche".

En una situación así, ha recalcado, "acabas conociendo a la gente". Y ha señalado que no es fácil que se te cuelen cuatro personas: "A Pedro Sánchez primero se le coló Ábalos, luego cuando sustituyó a Ábalos se le coló Cerdán y luego cuando iba a sustituir Cerdán se le coló Salazar". De este último ha dicho, tras conocer cómo se dirigía a las mujeres, que "da asco".

Irónicamente ha señalado que Pedro Sánchez "no está muy capacitado" para seleccionar personal. "Vaya ojo tiene", ha exclamado.

APUNTA QUE LOS TRIBUNALES INVESTIGARÁN A SÁNCHEZ

Y aunque los tribunales no están investigando al jefe del Ejecutivo, Gamarra sí ha apuntado que esto puede ocurrir al señalar: "las cosas llevan su tiempo, pero cuando estás rodeado de investigaciones que te van acorralando, pues hombre, pues a ti todavía no te investigan, pero tu gobierno está investigado, tu partido está investigado y tu entorno familiar está investigado. Y todo tiene un nexo común. ¿Quién es el uno en todo?".

En cuanto a las responsabilidades penales que pudiera tener, la vicesecretaria 'popular' ha apuntado que "se irán viendo", pero considera que las políticas están claras y debería salir de Moncloa. Aunque también cree que deberían tener responsabilidades políticas "aquellos que están apoyando como socios este gobierno" porque cree que Sánchez es "tóxico" y los que le apoyan también se acaban desgastando. "Que no se olviden", ha advertido.

SÁNCHEZ ES "TÓXICO" Y SUS SOCIOS TAMBIÉN TIENEN RESPONSABILIDAD

Cuca Gamarra también se ha referido a la afirmación de Pedro Sánchez de que el PSOE no tienen financiación irregular y ningún juzgado lo está investigando. En su opinión, éste tiene una "relación con la verdad bastante difícil" por que "miente más que habla" y su palabra "no tiene mucho valor, está bastante desacreditada".

En cuanto a la presunta corrupción en la Diputación de Almería, Cuca Gamarra ha rechazado que el caso sea igualable a los casos de corrupción del Gobierno y no cree que el presidente de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla tenga que asumir responsabilidades políticas por este asunto.

Así, ha apuntado que en Almería se actuó con rapidez, tanto en el PP como en la Diputación y ha circunscrito a ésta lo sucedido: "no afectan al Gobierno de Juan Moreno", ha esgrimido. "Yo creo que se han asumido responsabilidades en el marco en el que han ocurrido todo esos presuntos hechos que están siendo investigados", ha concluido.