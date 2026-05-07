García y Torres mantienen una reunión hoy con Clavijo tras sus críticas por falta de información con el hantavirus

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ofrece declaraciones a los medios en Bruselas - EUROPA PRESS

MADRID 7 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Mónica García y el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, se reunirán este jueves, a las 12:00 horas, con el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, tras sus críticas por falta de información y deslealtad institucional por el traslado del crucero con casos de hantavirus detectados, que ya partió desde aguas de Cabo Verde y llegará en tres días al puerto secundario de Granadilla de Abona en Tenerife.

Clavijo denunció que no tuvo información de la decisión adoptada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Gobierno español, que acordaron enviar a Canarias el barco 'MV Hondius', y pidió una reunión urgente con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para garantizar la seguridad de los ciudadanos canarios.

También insistió en que sería más práctico que, "si se quiere proceder a la repatriación" de algunos ciudadanos del crucero, se hiciera directamente desde el Aeropuerto Internacional de Cabo Verde, sin someterles a un "viacrucis" de tres días por el Atlántico hasta llegar a las Islas Canarias.

CANARIAS EXIGE INFORMES TÉCNICOS

Por su parte, el portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha dicho que en el Ejecutivo siguen "muy preocupados" tras la reunión técnica mantenida con el Ministerio de Sanidad, la Dirección General de Protección Civil y Emergencias para coordinar la llegada a Tenerife del crucero afectado por un brote de hantavirus procedente de Cabo Verde.

En una declaración difundida por el Gobierno regional ha comentado que en el encuentro se ha demostrado que ha habido una "decisión unilateral" por parte del Gobierno central hasta el punto de que mientras se celebraba la reunión "ha zarpado el barco y ya se dirige hacia la isla de Tenerife".

Cabello ha indicado que el Gobierno canario ha vuelto a mostrar su disconformidad con esa decisión y ha solicitado, sin éxito, que se le presentaran los informes y criterios técnicos que avalen que el crucero sea derivado hasta Tenerife. "Es más, se nos dice que esos informes no existen por escrito y hemos solicitado el poder disponer de ellos de la manera más inmediata posible", ha señalado.

GARCÍA DICE QUE CLAVIJO FUE INFORMADO

La ministra de Sanidad, Mónica García, ha reiterado que viene informando al presidente de Canarias sobre la gestión del crucero afectado por el brote de hantavirus y considera que "no toca" entrar en la "polémica política" después de que el dirigente autonómico se haya mostrado en contra de que el barco llegue a las islas.

"Hemos tenido comunicación permanente a todos los niveles para compartir la información, para evaluar riesgos y para coordinar la respuesta", ha asegurado, recalcando que han estado "en contacto estrecho" y seguirán estando.

Además ha señalado que el Gobierno canario va a estar invitado a las reuniones que se lleven a cabo a partir de este momento entre los países europeos que tienen nacionales entre los pasajeros, en las que se van a coordinar los protocolos de repatriación. En los próximos días, mientras el barco llega a la costa canaria, tendrán "todas las reuniones y todo el contacto que haga falta", ha asegurado.

Clavijo pidió que el barco no hiciera escala en Canarias y que las repatriaciones se hagan desde Cabo Verde, donde ha estado fondeado, pero tanto García como el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska, que compareció ayer al mediodía junto a ella, han defendido que tomaron esa decisión por la petición que hizo en la víspera la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este organismo internacional, señalan, indicó que el barco tenía que ir a Canarias, al tratarse del lugar más cercano en el que se pueden garantizar las condiciones "de seguridad" y para proteger la salud pública frente a la infección.