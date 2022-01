Garzón lamenta que presidentes de CCAA le criticaran a pesar del "bulo" y censura "la política desconectada de la razón"

Recalca que su postura responde a la estrategia marcada por el gobierno, en la línea de lo manifestado por Pedro Sánchez en un vídeo de 2019

MADRID, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha subrayado que "lo más triste" de la polémica que ha padecido es ver la "política desconectada de la razón y la verdad", al apuntar que presidentes y dirigentes autonómicos han salido en su contra, cuando ya se sabía que había un "bulo" que manipuló sus palabras sobre las macrogranjas.

Además, ha señalado que está "absolutamente convencido" de que su postura responde a lo marcado en los documentos estratégicos del Gobierno, de la posición de la Comisión europea, y en la línea de lo manifestado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en 2019, cuando en un vídeo publicado en su cuenta de Twitter apostaba por la ganadería sostenible.

"Todo el mundo sabe que lo que dije es verdad. Esto tiene que ver con juegos de poder", ha manifestado durante una entrevista en 'Pandemia Digital', a través de la red social Twitch, preguntado por las críticas que ha recibido y peticiones de dimisión, incluida de dirigentes del PSOE.

Garzón ha reiterado que se formó un "bulo" respecto a sus declaraciones al diario 'The Guardian' con una "difusión enorme" que enmarca en la estrategia política de la "extrema derecha y la derecha", principalmente el PP, para marcar la agenda mediática con "relatos falsos", de cara a poder así atacar al Gobierno de coalición, "exagerar" su discurso político y lanzar peticiones de dimisión.

Eso sí, ha llamado la atención que cuando ese elemento de tergiversación estaba "disparado" y "sin freno", se han producido contradicciones de mandatarios autonómicos, que pese a hacer una gestión en la línea de lo que dijo, aún así salieron en contra de su posición.

También ha responsabilizado al lobby de la industria cárnica de "retorcer" sus declaraciones sobre la ganadería sostenible, que él defiende y protege, para hacer pasar los intereses de las macrogranjas como los de todo el sector ganadero, a lo que contribuyó un tuit "malicioso" que publicó el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, el 3 de enero.

ESTÁ LOGRANDO "DESNUDAR EL BULO" Y REDIRIGIR EL DEBATE SOBRE LAS MACROGRANJAS

No obstante, ha celebrado que al final están "desnudando" el "tsunami del bulo" y poder revertir la "desinformación" generada, al fomentar que se debata de nuevo, lo que comporta una "ironía", sobre la cuestión original que son las macrogranjas y sus efectos negativos en términos medioambientales, de pérdida de empleo para este sector y del rechazo que se genera en los diferentes territorios.

De las manifestaciones de Pedro Sánchez en 2019, Garzón ha subrayado que ese vídeo "lo que viene a reflejar es lo que ha dicho era algo conocido por la ciencia desde hace mucho tiempo, y no solo por la ciencia sino por dirigentes políticos que forman parte del Gobierno".

"Cuando me han preguntado a mí si iba a rectificar o me arrepentía de lo que he dicho, siempre he dicho lo mismo. Es que estoy absolutamente convencido de lo que estamos haciendo, de que debemos tener el valor de traducir la evidencia científica en políticas públicas. Y por lo tanto hay que llevarlo al debate público y convertirlo en normas", ha ahondado.

Finalmente, ha destacado que la mayoría de la población apoya lo que están haciendo desde el Gobierno, para instar a "enfrentarse a ciertos poderes" y no dejarse "atrapar" por dinámicas que generan, dado que si eso ocurre "estás perdido".