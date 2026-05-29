Una gasística investigada asegura ante el juez que se limitaron a pedir asesoramiento al despacho del 'caso Montoro'

Archivo - El exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. - DIÁLOGOS PARA EL DESARROLLO - Archivo

MADRID 29 May. (EUROPA PRESS) -

La representación legal de la gasística Messer, investigada en el 'caso Montoro', ha asegurado ante el juez instructor que acudieron al despacho Equipo Económico sólo para pedir asesoramiento porque consideraban que había leyes que no estaban claras.

Así lo ha expresado en su declaración este viernes ante el juez de Tarragona que investiga la causa, Rubén Rus, según han indicado a Europa Press fuentes jurídicas.

La representación de Messer, que ha contestado únicamente a preguntas de su defensa, ha manifestado que ellos se limitaron a pedir asesoramiento al entender que había apartados interpretables.

También ha comparecido ante el juez como investigado Karl Hauck, por su papel como director general de Messer, si bien se ha acogido a su derecho a no declarar, han precisado las mismas fuentes.

El juez ha iniciado así las declaraciones de las empresas investigadas por presuntamente recibir favores fiscales a través de leyes impulsadas por el Ministerio de Hacienda que dirigía Cristóbal Montoro, investigado en la causa, con la mediación de Equipo Económico, cofundado por el exministro cuando no estaba en política y del que defiende que se desvinculó al regresar.

La empresa Messer ha sido la primera citada a declarar en la causa, mientras que se prevé que Air Liquide y Praxair lo hagan el 19 de junio, y que Carburos Metálicos lo haga el 22 de junio.

A principios de mes, Eduardo Gil y Jacobina Escámez --exdirectivos de la gasística Praxair y los primeros investigados en comparecer ante el juez-- también optaron por no declarar alegando que están pendientes de resolverse recursos como los que cuestionan la competencia del instructor.

En la causa están investigadas personas físicas y jurídicas por presuntos delitos de cohecho, fraude contra la administración pública, prevaricación, tráfico de influencias, negociaciones prohibidas, corrupción en los negocios o falsedad documental.