Los Gemeliers denuncian una agresión a la salida de una discoteca en Madrid

Archivo - Los Gemeliers durante la presentación de 'Decomasters' en Gran Vía Venue, a 09 de enero de 2026, en Madrid (España). - José Oliva - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

Jesús y Daniel Olmedo, más conocidos como Los Gemeliers, han interpuesto una denuncia ante la Policía Nacional por una agresión a la salida de una discoteca en Madrid, ocurrida este fin de semana en la celebración de los cumpleaños de los artistas.

Según adelantó el programa 'Fiesta' de Telecinco, fueron agredidos junto con un grupo de amigos y sus parejas. Los hechos se produjeron cuando los hermanos y su grupo abandonaron el local, momento en el que unos desconocidos les empezaron a insultar, a agredirles e incluso a rociarles con un spray de pimienta.

Fuentes policiales han confirmado a Europa Press que los hermanos han interpuesto una denuncia y se ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.

Daniel Oviedo ha compartido una historia en Instagram subida por su hermano Juan Carlos, en la que hablan de una "pesadilla" y aseguran que la Policía ya tiene "información clara sobre los responsables".

Según el escrito de Juan Carlos Oviedo, los Gemeliers están bien y descansando. "Cuando se encuentren con más fuerza hablarán ellos con la cercanía y el resto de siempre", concluye el comunicado.