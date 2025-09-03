La Generalitat reduce a un "gesto político" la reunión entre Illa y Puigdemont y niega que se haya hablado de PGE

El presidente de la Generalitat, Salvador Illa (i), saluda al presidente de Junts per Catalunya, Carles Puigdemont (d), durante una reunión, a 2 de agosto de 2025, en Bruselas (Bélgica). - Jasper Jacobs / Europa Press

MADRID 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consellera de Territori, Habitatge y Transició Ecològica de la Generalitat de Cataluña, Sílvia Paneque, ha reducido este miércoles la reunión celebrada entre el presidente catalán, Salvador Illa, y el líder de Junts, Carles Puigdemont, a un "gesto político" y ha negado que en ese encuentro se hayan tratado cuestiones como la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) ni de "ningún otro nivel".

Illa y Puigdemont se reunieron este martes en la Delegación del Govern catalán en Bruselas en el primer encuentro entre ambos dirigentes y tras el aval del Tribunal Constitucional a la Ley de Amnistía, que todavía no se le ha aplicado al expresidente y líder de Junts, en una cita que la Generalitat ha enmarcado en la "normalidad institucional".

A preguntas de los periodistas tras una reunión con representantes del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfica en Madrid, Paneque ha subrayado que Illa "quería reunirse con todos los presidentes de la Generalitat" y, en el caso de Puigdemont, "escoger el momento oportuno".

"El momento escogido ha sido cuando el Tribunal Constitucional ha avalado la Ley de Amnistía. Aunque teníamos toda la confianza y habíamos puesto todo el empeño en la aprobación y tramitación de esta ley, pensamos que esto es un gesto político que ayuda al país a avanzar hacia señales de normalización a nivel social, político e institucional en Cataluña", ha indicado.

La consellera ha dicho que "ojalá" la cita se hubiera podido producir en el Palau de la Generalitat y ha señalado que el Govern insistirá en que la Ley de Amnistía --que permitiría regresar a Cataluña a Puigdemont-- "se aplique en su totalidad, de manera urgente y sin más dilación".

Preguntada sobre si ese "gesto político" podría ayudar a una eventual negociación de los presupuestos nacionales, para los que el Ejecutivo necesita los votos de Junts, Paneque ha resaltado que "no hay más elementos" que "generar ese clima de confianza" ni se han abordado "más cuestiones, ni presupuestarias ni de ningún otro nivel".

La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, es reuneix a Madrid amb el Ministeri de Transició Ecològica i Repte Demogràfic. La trobada tindrà lloc aquest dimecres 3 de setembre a les 17 hores. En acabar la trobada, la consellera atendrà els mitjans de comunicació a l'entrada del Ministeri. La reunió comptarà amb el secretari d'Estat de Medi Ambient, Hugo Morán; el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural, Marc Vilahur; i el director de l'Energètica, Daniel Pérez.