'Génova' amenaza con citar de nuevo a Sánchez en el Senado si no responde y desvía el foco a Ayuso, Gürtel o Mazón

El PP quiere que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aclare el jueves en la comisión de investigación del 'caso Koldo' el "origen" del dinero en metálico que circulaba por la sede del PSOE y que no tiene "respaldo documental", pero reconoce que alberga pocas esperanzas. Por eso, ya avisa que está dispuesto a citarle de nuevo en el Senado si no responde y desvía el foco hacia la presidenta madrileña, Isabel Díaz, Ayuso, el presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, o el 'caso Gürtel'.

"Querrá hablar de casi todo menos dar explicaciones. Cabe esperar que hable más de Mazón que de Ábalos (exministro de Transportes) y que hable más de Ayuso que de Koldo García. Estamos preparados y la opinión pública juzgará el nivel de colaboración del presidente del Gobierno", han señalado a Europa Press fuentes del equipo de Alberto Núñez Feijóo.

Tampoco descartan que Sánchez utilice su comparecencia para atacar con la corrupción que ha afectado al PP en el pasado, como el 'caso Bárcenas', pero en la cúpula del PP ya avisan: "Ni Sánchez se sienta en la comisión del Senado por Filesa ni el PP que le va a interrogar es el de la Gürtel".

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ya calentará el interrogatorio de Sánchez preguntándole el día antes en la sesión de control al Gobierno del Congreso si "va a decir la verdad", dando paso a un nuevo 'rifirrafe' parlamenatario. El propio Feijóo fue el que anunció su citación en una sesión anterior.

CUÁNDO, CUÁNTO Y POR QUÉ COBRÓ DINERO EN METÁLICO

En 'Génova' señalan que formularán a Sánchez las preguntas que le haría "mucha gente" de la calle, como cuál es el "origen" del dinero que se distribuía en Ferraz en sobres y "dónde están los extractos de cuentas bancarias que pueden justificar" esos pagos en metálico. "¿Dónde están las facturas que justifican las liquidaciones de gasto?", se preguntan los 'populares'.

Además, el PP quiere saber cuánto, cuándo y por qué Sánchez cobró dinero en metálico, después de que él mismo haya reconocido que pudo recibir "en alguna ocasión" pagos en efectivo para liquidar gastos adelantados como secretario general del PSOE.

En 'Génova' le retan a que conteste esas cuestiones, aunque no creen que lo haga. "Si quedan preguntas sin responder, podríamos llamarle de nuevo a la comisión", advierten las mismas fuentes, que resaltan: "Igual el jueves anuncia otro acto de Franco, algo sobre el aborto o sobre la ley de eutanasia".

EL PP MANTIENE LA INCÓGNITA SOBRE QUIÉN LE INTERROGARÁ

En concreto, la comparecencia de Sánchez en la comisión de investigación sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo' se producirá el jueves 30 de octubre a las 09.00 horas, un día después del funeral de Estado por las 229 víctimas de la dana.

Se trata del primer presidente en ejercicio en sentarse en una comisión de investigación por hechos ocurridos durante su mandato, ya que el socialista José Luis Rodríguez Zapatero también fue citado en el 2004 --cuando era presidente del Gobierno-- en la comisión sobre el 11-M pero esos atentados habían tenido lugar al final de la etapa de Gobierno de José María Aznar.

El PP mantiene la incógnita sobre quién será el senador que se encargará de interrogar a Sánchez, dado que no quieren dar pistas al PSOE. "Es el secreto mejor guardado", coinciden varios cargos 'populares' consultados por Europa Press, que creen que Feijóo debe elegir un "perfil político" para responder a los previsibles "ataques" de Sánchez.

EL PP ALERTA DE LAS CONSECUENCIAS DE MENTIR EN LA COMISIÓN

Eso sí, el PP ya alerta a Pedro Sánchez de las consecuencias de "mentir" en una comisión de investigación, que puede acarrear pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses, según el artículo 502.3 del Código Penal.

"Si Sánchez incurre en falso testimonio y le pillamos en una mentira, que el PSOE no espere condescendencia por parte del PP. Vamos a mirar la comparecencia con un criterio político y jurídico", avisan fuentes próximas a Feijóo, que recuerdan que una juez ya ha abierto una investigación contra Cerdán por faltar "sustancialmente a la verdad" sobre el 'caso Koldo' en Senado.

"Si fuese Sánchez, prepararía la intervención con un abogado", asegura en privado un miembro de la dirección del PP. Sin embargo, este viernes desde Bruselas el presidente del Gobierno volvió a defender la limpieza de las cuentas del PSOE y cargó contra el PP, señalando que la financiación irregular tiene una sede en España y está "en la calle Génova".

UN DÍA DESPUÉS DE LA DECLARACIÓN DEL EXGERENTE ANTE EL TS

En 'Génova' advierten además de que la comparecencia de Sánchez en la comisión de investigación se producirá un día después de que el exgerente del PSOE y actual presidente de Enusa, Mariano Moreno, acuda ante el Supremo para aclarar los pagos en metálico de determinadas cantidades por parte del PSOE en favor del exministro José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García.

En el PP ya auguran que puede salir del TS como "investigado" tras testificar, un hecho que "calentaría" la comparecencia de Sánchez, según admiten fuentes de la formación. "El cuestionario a Sánchez puede cambiar si se produce esa imputación", añaden.

Fuentes del equipo de Feijóo aseguran además que si Sánchez "necesita apoyo moral" el próximo jueves, puede venir acompañado de su esposa, Begoña Gómez, y de su hermano, David Sánchez Pérez-Castejón. "No tiene por qué hacer el paseíllo solo. Solo tiene que pedirlo", exclaman.