'Génova' dice que es "máxima" la confianza en Moreno, que afronta su investidura: "Hay interlocución fluida con Feijóo"

El presidente en funciones de la Junta y candidato del PP a la reelección, Juanma Moreno (d), saluda al presidente del Senado de España, Pedro Rollán (i), tras su intervención en del debate de investidura como presidente de la Junta de Andalucía. A 29 de - Rocío Ruz - Europa Press

MADRID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz nacional del PP, Borja Sémper, ha asegurado que es "máxima" la confianza de la dirección del PP en el presidente del PP-A y candidato a la Presidencia de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno. Además, ha indicado que hay una interlocución "fluida" con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.

El presidente andaluz en funciones se presenta este lunes a su primera sesión de investidura, después de haber perdido la mayoría absoluta en las elecciones del 17 de mayo. Necesita el respaldo de Vox para revalidar su Presidencia, pero acude a la investidura sin haber cerrado un acuerdo con la formación de Abascal, con quien el PP ya gobierna en otras Extremadura, Aragón y Castilla y León.

Precisamente este lunes, el portavoz nacional de Vox, José Antonio Fúster, ha sugerido que su formación votará en contra de la investidura de Moreno en la sesión del jueves, la segunda, porque las partes negociadoras no han pactado un acuerdo de gobierno para Andalucía. En esta línea, ha advertido de que "todavía falta" y que como el 'popular' "siga por este camino", lo apoyarán en "tercera, cuarta, quinta votación" o "nunca".

"LO QUE HAGA NOS PARECE EXTRAORDINARIO"

Al ser preguntado si a 'Génova' le parece precipitado que Moreno se postule para la investidura sin tener atados los apoyos y si, en caso de que no salga investido el jueves, el PP nacional intentará ayudar en la negociación, Sémper ha expresado su respaldo y confianza en el presidente del PP andaluz.

"No podemos tener más confianza en un líder político que la que tenemos en Juanma Moreno. Con lo cual, todo lo que haga, hasta ahora, al menos, nos parece extraordinario", ha enfatizado Sémper en una rueda de prensa.

En este sentido, ha recalcado que la confianza en Moreno "es máxima" y ha añadido que la interlocución entre él y Feijóo "es muy fluida". "Me atrevería a decir que casi diaria", ha apostillado después.

Dicho esto, el portavoz nacional del PP ha señalado que lo que vaya a hacer el PP andaluz y Juanma Moreno en Andalucía "tiene todo el respaldo de la dirección nacional" del Partido Popular que preside Feijóo.