Descarta por ahora actuar contra los diputados implicados en la tramitación de esta reforma y cree que no ha fallado el procedimiento

MADRID, 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

La dirección nacional del PP ha evitado este miércoles confrontar con las víctimas de ETA, después de que algunas de ellas le hayan reprochado exhibir en el Congreso las fotografías de 12 cargos socialistas asesinados por la banda terrorista, mientras intenta pasar página del "error" del Grupo Popular al apoyar la ley que favorece a presos de ETA.

De hecho, la cúpula del PP ha puesto este jueves el foco en el llamado 'caso Koldo' tras las últimas revelaciones de esta presunta trama de corrupción relativas al papel del exministro José Luis Ábalos, al que la UCO atribuye un "papel de responsabilidad" y pide "imputarle". "El epicentro de la trama de corrupción es Ferraz", ha proclamado su vicesecretaria Ester Muñoz, asegurando que "esto no ha hecho más que empezar".

Este asunto ha servido a 'Génova' para intentar cambiar de tercio, máxime cuando quieren zanjar cuanto antes la polémica abierta el lunes tras desvelarse el "error injustificable" del PP, en palabras de Alberto Núñez Feijóo, por no percatarse de que la ley sobre intercambio de antecedentes penales en la UE que convalida penas puede llevar a que salgan de la cárcel antes de lo previsto históricos etarras como 'Txapote' o 'Kantauri'.

En el PP han "dolido y mucho" las críticas de las víctimas de ETA, que han calificado de "vergonzosa" esta "negligencia" de PP y Vox durante el trámite parlamentario, llegando a pedir dimisiones y criticando que haya diputados que "ni siquiera se leen lo que están aprobando", según dijo la presidenta de la AVT, Maite Araluce.

El mismo lunes que se publicó el "error" del PP al apoyar esa reforma en el Congreso, Feijóo habló con la mañana con la presidenta de la AVT para disculparse personalmente por lo ocurrido y compartir el rechazo de su partido a "cualquier triquiñuela parlamentaria que implique abaratar las condenas a terroristas".

"SOBREACTUACIÓN" CON MARIMAR BLANCO Y FOTO DE TELLADO

El PP ha intentado esta semana reconciliarse con las víctimas del terrorismo y poner el foco en el Gobierno al asegurar que es el único que tiene potestad para parar esta "indignidad". Por eso, el Grupo Popular decidió llevar al Pleno del Congreso de este miércoles --convocado para debatir sobre inmigración-- a Marimar Blanco, hermana del edil asesinado por ETA en 1997.

Y en ese contexto se enmarca también la fotografía con 12 miembros del PSOE asesinados por ETA que exhibió en el Pleno el portavoz del Grupo Popular, Miguel Tellado, un gesto que ha despertado críticas de algunas víctimas, como la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (Covite), Consuelo Ordóñez; María Jáuregui, hija del que fuera gobernador civil de Guipúzcoa asesinado por ETA, Juan María Jáuregui; o Josu Elespe, hijo de Froilán Elespe, primer teniente de alcalde socialista del Ayuntamiento de Lasarte-Oria.

Entre algunos cargos del PP no ha gustado la "sobreactuación" que supone la presencia de Marimar Blanco ni la foto de Tellado: "Se le ve excitado y estresado", ha resumido un veterano dirigente del PP. "Las críticas de las víctimas del terrorismo no han ayudado al PP esta semana", ha lamentado otro.

En cualquier caso, en 'Génova' ya dejan claro que no van a confrontar con las víctimas de ETA y recuerdan que no es la primera vez que Consuelo Ordoñez critica al Partido Popular. "Las víctimas no tienen problema con el PP sino con el PSOE", han sentenciado desde el equipo de Feijóo.

TEMOR A QUE SIGA EL "DESGASTE"

Varios cargos del PP consultados por Europa Press no ocultan su preocupación por la estrategia de la dirección del partido, subrayando que retrasar la votación de la ley en el Senado hasta el próximo lunes puede acarrearle aún "más desgaste".

"Lo hemos alargado innecesariamente", ha declarado en privado a Europa Press un veterano dirigente 'popular', que cree que la "mala gestión" de esta "equivocación" les va a "perseguir mucho tiempo".

Las citadas fuentes coinciden en que el fallo ha estado en no dejar claro desde el minuto uno que el voto del Grupo Popular en esta reforma legal era "intrascendente" pero en la calle ha calado la idea de que era "decisivo". "Ahora ya es tarde y la gente piensa que es por culpa del PP", se lamenta un parlamentario.

"NO HA FALLADO EL PROCEDIMIENTO"

En las filas del PP hay dirigentes que piden tomar medidas contra los diputados implicados en la tramitación parlamentaria de esta reforma. "Si hay un error, debe haber consecuencias", ha resumido un dirigente del PP. Sin embargo, otras voces rechazan de plano que haya dimisiones alegando que eso sería "dar una victoria" al PSOE cuando ni siquiera los letrados y el equipo jurídico del partido advirtieron el error.

Los diputados que participaron en la ponencia de esta reforma legal han puesto su cargo a disposición del partido pero la dirección del PP ha rechazado su dimisión alegando que fue un "error colectivo" y no van a "señalar a nadie en concreto".

En 'Génova' han vuelto a asegurar este jueves que en este momento no está encima de la mesa depurar responsabilidades y han subrayado que "no ha fallado el procedimiento" sino "la aplicación del mismo en un caso concreto en un día concreto". "No vamos a cambiar el procedimiento", han zanjado fuentes del PP.