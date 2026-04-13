Una gerente de Ineco dice que no tenían sospechas de Jéssica porque mandaba correos con su "carga de trabajo"

La expareja de Ábalos, Jéssica Rodríguez, a su salida del Tribunal Supremo, a 7 de abril de 2026, en Madrid (España). El exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama se sientan a partir de hoy en el banquillo de l - Jesús Hellín - Europa Press

MADRID 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

Josefa Pérez, gerente de Servicios de Soporte en Ineco, ha declarado como testigo este lunes en el Tribunal Supremo que no tenían "ningún tipo indicio ni sospecha" de que Jéssica Rodríguez --expareja del exministro José Luis Ábalos-- no acudía a trabajar porque comunicaba con correos electrónicos su "carga de trabajo".

"Cada vez que mandábamos un correo contestaba. Y a cualquier requerimiento que le hacíamos de corrección o modificación o solicitud, contestaba", ha afirmado Pérez en el juicio por las presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, en el que están acusados Ábalos, su exasesor Koldo García y el empresario Víctor de Aldama.

La gerente ha explicado que en Ineco hay dos maneras de controlar a sus trabajadores. Un parte de trabajo semanal "donde el empleado tiene que decir si trabaja" y en qué proyecto, y otro parte diario que se implementó tras la pandemia.

Según su relato, al trabajar Rodríguez en las oficinas de Adif, desde Ineco "no tenían acceso a esa documentación", que "muchas veces son temas confidenciales" y no les "llegan".

Por ello, desde la empresa no vieron "ningún problema". "Ella mandaba correos diciendo que estaba trabajando, mandaba correos que decía que tenía más carga de trabajo de lunes a jueves que el viernes. No teníamos ningún indicio para pensar que no estuviera trabajando", ha manifestado.

NO SIGUIÓ EL PROCEDIMIENTO "HABITUAL"

Y, del mismo modo, ha expuesto que "las comunicaciones que ella hacía estaban relacionadas a estar trabajando, a tener carga de trabajo y a tener la agenda llena": "No teníamos ningún tipo de indicio ni sospecha de que hubiera algún problema con su desempeño, jornada o ausencia. Normalmente, los encargos que están en cliente es el cliente el que da la voz de alarma, porque es el que lo está viendo".

Además, el abogado del PP, Alberto Durán, que dirige la acusación popular, ha preguntado a la testigo si considera que es "habitual" la agilidad con la que se contrató a Jéssica en Ineco, habida cuenta de que se suspendió una entrevista de trabajo prevista para el 27 de febrero de 2019, se hizo después y el 1 de marzo ya estaba contratada. Pérez ha respondido que "no es el procedimiento habitual".

Por otro lado, la gerente ha reconocido que conoció a Koldo porque acompañó a Rodríguez a firmar el contrato con Ineco, aunque ha dicho que no se identificó como asesor ministerial.