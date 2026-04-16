El Gobierno achaca la "fuga de funcionarios" en Baleares al "incumplimiento" de la ley de Vivienda de Prohens

Archivo - El secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, durante una reunión con ministros de Trabajo europeos, eurodiputados y expertos, en el Palacio de Zurbano, a 9 de mayo de 2024, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press - Archivo

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Trabajo y Economía Social, Joaquín Pérez Rey, ha acusado al Govern balear de Marga Prohens de ser "responsable" de que los funcionarios estatales no puedan vivir en Baleares por su "pasividad" e "incumplimiento" de la Ley de vivienda.

"Si en lugar de pensar en una Baleares para ricos que van de turismo allí, pensara en una Baleares para trabajadores que no tengan que vivir en furgonetas antes de ir a prestar sus servicios en un bar, harían un gran servicio a su tierra", ha respondido Pérez Rey al senador 'popular' Cristóbal Marqués Palliser en la Comisión de Trabajo y Economía Social del Senado.

El problema, ha insistido Pérez Rey, es que los trabajadores, sean funcionarios o no, "no pueden vivir en Baleares porque no pueden pagar la vivienda". "Y mientras esto sucede, el Gobierno Balear incumple la ley de vivienda y se niega a declarar zonas tensionadas", ha aseverado. Así, ha criticado la "demagogia" del Partido Popular al no tener en cuenta en sus críticas las políticas del Govern Balear en materia de vivienda.

Por su parte, el senador del PP por Menorca ha criticado que la "fuga de funcionarios" estatales en Baleares se debe, entre otras cuestiones, a la no actualización del complemento de insularidad. Un complemento que, según el 'popular', el gobierno autonómico de Marga Prohens sí ha actualizado con su cuerpo funcionarial.

La situación de las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en el archipiélago también ha sido objeto de críticas por parte del senador del PP, quien ha afirmado que se ha pasado "de 35 trabajadores en 2019 a poco más de una decena en los momentos más críticos, un recorte de plantilla de más del 50%".

Respecto a los trabajadores públicos de los centros penitenciarios, también ha hecho referencia a la "estampida en la cárcel" de Menorca: "Se van 35 funcionarios y solo llegan cuatro".

En la réplica, el secretario de Estado ha contestado que --según un informe que han mandado realizar-- el grado de satisfacción de la población en Maó y Ciutadella es "amplísima" y que la plantilla del SEPE en Baleares "se refuerza continuamente".

Además, Marqués Palliser ha incidido en que Menorca "no puede ser la periferia de la periferia", y ha vuelto a traer a la Cámara Alta la cuestión de Correos en la isla, con "plazas que no se cubren y servicios que se centralizan lejos del ciudadano".

De hecho, ha criticado que la oficina de Correos de Maó, "ya sobrepasada", sea el único lugar para realizar en persona los trámites correspondientes a la regularización masiva de migrantes impulsada por el Ejecutivo central. Los plazos de solicitud telemática se ha abierto este jueves 16 de abril y el domingo 20 se abrirán presencialmente.