El Gobierno aclara que se ofreció a recibir a María Corina Machado pero esta ha declinado encuentros oficiales

Archivo - July 21, 2024, Caracas, Miranda, Venezuela: Opposition leader Maria Corina Machado - Jimmy Villalta / Zuma Press / ContactoPhoto

MADRID 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Estado para Iberoamérica, Susana Sumelzo, ha aclarado que desde el Gobierno se ha trasladado a la líder opositora venezolana María Corina Machado la disposición a recibirla con motivo de la visita que efectuará esta semana a Madrid pero la Nobel de la Paz no ha respondido favorablemente.

Así lo ha explicado durante su comparecencia ante la Comisión de Asuntos Iberoamericanos del Senado después de que Machado haya indicado en la 'Cadena COPE' que no tiene previsto reunirse con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, aunque sí lo hará con el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo.

Machado ha defendido que "el objetivo superior" es la libertad de Venezuela y, ahora, "lo que conviene a los efectos" es "acelerar una transición y el retorno de los venezolanos a la libertad". "Y en determinados momentos conviene y en otros no conviene ciertas reuniones para tal objetivo y, por lo tanto, en este momento esa reunión no está prevista", ha dicho sobre el encuentro con Sánchez.

"En cuanto tuvimos conocimiento del viaje de la señora Machado a Madrid nos pusimos a disposición de su equipo", ha indicado por su parte Sumelzo, precisando que ella misma habló con Edmundo González, candidato a las últimas presidenciales en Venezuela y a quien algunos países, aunque no España, reconocen como presidente legítimo tras las presidenciales de 2024.

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha recordado la secretaria de Estado, expresó públicamente "la disponibilidad del Gobierno", él mismo e incluso el presidente, "a mantener un encuentro" con la líder opositora venezolana.

"Ese mismo mensaje", ha añadido, "fue trasladado también al equipo de trabajo" de Machado, con el que ha asegurado que el Gobierno español mantiene "contactos regulares con plena normalidad, como hacemos con todos los actores políticos de Venezuela".

Sin embargo, a la luz de las declaraciones formuladas por la líder opositora por el momento no hay "ninguna indicación de la voluntad de Machado de solicitar una reunión con ningún representante del Gobierno", "más bien al contrario".

Por otra parte, Sumelzo ha reiterado que el Gobierno español lo que quiere para Venezuela es "una solución liderada por los propios venezolanos", al tiempo que ha emplazado al PP a que aclare "qué es lo que solicitan al Gobierno" en relación con este país y que concrete "las acciones que quieren" en lugar de formular "críticas".

A su vez, el portavoz de los 'populares', Íñigo Fernández García, ha considerado que el Gobierno se ha comportado de manera "tibia" en relación con "el proceso que está llamado a poner fin a la dictadura en Venezuela", en referencia a la captura del presidente Nicolás Maduro el pasado 3 de enero durante una operación militar de Estados Unidos y su relevo por la que era su vicepresidenta, Delcy Rodríguez. A juicio del senador del PP, el Gobierno está "apoyando un proceso de apertura a la democracia arrastrando los pies".