El Gobierno acusa a Feijóo de dar "vergüenza ajena" y no "distinguirse" de Vox con la crisis de Ceuta

El secretario general del PSOE de Madrid y ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, durante una rueda de prensa, en la sede del PSOE, a 7 de agosto de 2026, en Madrid (España). El PSOE de Madrid va a interponer este v - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID, 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha cargado este jueves contra el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, por dar "vergüenza" con su discurso migratorio en la crisis de Ceuta que, en opinión del ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ya es "imposible distinguir" al de la "ultraderecha" de Vox.

López ha pedido al PP que "entienda" que "España es un país moderno y avanzado, de los más avanzados del mundo", y eso significa "que se puede perfectamente preservar el territorio nacional y hacerlo compatible con la legalidad internacional y con los derechos humanos".

"Eso es lo que no comprende el señor Feijóo ni esta derecha echada al monte que, insisto, es absolutamente incapaz de distinguirse de Vox", ha reiterado en una entrevista en 'TVE', que ha recogido Europa Press, donde también ha criticado el tono de la comparecencia del jefe de la oposición en Ceuta, junto al presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas.

En la misma, Feijóo abogó por siete "soluciones imprescindibles" para afrontar la crisis migratoria de Ceuta; entre ellas, un mando único en la ciudad autónoma, así como el regreso voluntario o la expulsión de "todos los que han entrado ilegalmente", también los menores, y la "reciprocidad" en las relaciones con Marruecos.

Para el ministro, el líder del PP realizó una comparecencia para sacar rédito electoral y "arañar un puñado de votos con la desgracia" mientras que "nunca" arrima el hombro para "aportar una solución o dar una idea".

Asimismo, y aunque ha reconocido que toda coordinación con Ceuta "seguramente es mejorable", el ministro ha señalado que no es "el momento de alimentar polémicas", defendiendo que lo más importante ahora es "es dar respuesta a los ciudadanos de Ceuta" desde el Gobierno de España.

De esta manera, ha puesto en valor la colaboración con el Gobierno de Ceuta, pero también con Marruecos y otras asociaciones o colectivos vecinales, que están ayudando "a gestionar esta situación. "La prioridad tiene que ser devolver la normalidad a Ceuta y hacerlo garantizando los derechos humanos y la legalidad internacional", ha reiterado, subrayando la labor del Ejecutivo frente a una oposición política de PP y Vox "que lo único que hace es echarle siempre gasolina al fuego".

COMPARECENCIAS EN EL SENADO

Feijóo anunció que el PP llevará ante el Tribunal Supremo la decisión de ministros del Gobierno de no comparecer este mes de agosto en el Senado para "informar a los ceutíes" y al resto de españoles de "por qué se ha invadido Ceuta".

Sin embargo, López ha reprochado al PP y a su líder la "instrumentalización" que hacen del Senado al haber pedido las comparecencias de ministros porque, en su opinión, el Gobierno de Pedro Sánchez es el que "más ha comparecido" en las Cortes Generales, y así lo hará con Ceuta en el Congreso, frente, según ha citado, al expresidente Mariano Rajoy, donde los 'populares' votaron "hasta en 20 ocasiones" para que no diera explicaciones por 'Gürtel'.

En este contexto, ha argumentado que en el Senado se debería "pactar las comparecencias" en la reunión de la Mesa del Senado y la Junta de Portavoces, donde se miran además las agendas de los comparecientes. "Da vergüenza ajena lo que está haciendo el PP y el señor Feijóo con el Senado (...) cómo lo está instrumentalizando, retorciendo, utilizando esa mayoría absoluta para paralizar leyes, retrasar leyes y montar comisiones que son absolutamente ridículas", ha afeado.

Además, ha defendido que el presidente del Gobierno ha estado presencialmente este verano en las zonas afectadas por los incendios forestales y manteniendo "reuniones permanentes de coordinación" con otros Ministerios para abordar la crisis de Ceuta, además de acudir a la ciudad autónoma un día después del inicio de la entrada masiva de migrantes.

¿EL PP QUIERE QUE ESPAÑA DEJE SER UN ESTADO DE DERECHO"

Por otro lado, la portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha criticado la exigencia del PP de devolver a todos los migrantes, incluidos los menores, a Marruecos. Un tema que en su opinión "hay que trabajar con absoluta seguridad jurídica" y poniendo siempre "el interés superior del menor en la cúspide".

En este sentido, en declaraciones a 'La Sexta', ha cuestionado a la oposición si quiere "incumplir la ley" o si quiere que "España deje de ser un Estado de Derecho" y que el Gobierno incumpla los "compromisos en materia de legislación internacional".

EL PSOE CRITICA A FEIJÓO POR METER "CIZAÑA" Y APELA A LA COLABORACIÓN

Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso y diputado, Patxi López, ha criticado que el presidente del PP vaya a Ceuta a "meter cizaña, buscar la confrontación permanente con el Gobierno y sembrar discursos de miedo de odio" y dar "respuestas que eran o ilegales o imposibles".

El dirigente socialista ha reivindicado que lo que la ciudad autónoma necesita es "lealtad institucional, colaboración y dar respuestas adecuadas" porque en el centro del debate están "personas vulnerables, menores no acompañados y niñas" que "pueden "caer en manos de mafias, de redes de prostitución o en manos de la miseria y del hambre".

"Esta no es una cuestión solo administrativa y de competencias. Es una cuestión humanitaria", ha esgrimido López en un vídeo del PSOE distribuido a los medios, donde también ha reprochado al mandatario 'popular' una "carencia absoluta de humanidad" al proponer en Ceuta "justo lo contrario".

En este sentido, el dirigente socialista ha recriminado a Feijóo "llevar al PP a la extrema derecha" al pensar que "es la única manera de llegar al Gobierno", una decisión que en su opinión "tiene un precio inaceptable para el país".

ARCADI ESPAÑA: FEIJÓO DIO UN MITIN POLÍTICO

También el ministro de Hacienda, Arcadi España, ha acusado de dar un "mitin político" en Ceuta con el objetivo de buscar "votos" y ha abogado por el diálogo en la Unión Europea (UE), con Marruecos y entre administraciones para encontrar "soluciones" a la crisis migratoria

En declaraciones a los medios en Alicante, ha asegurado que el Ejecutivo central habla "desde el primer día" con el Gobierno de la ciudad autónoma para aplicar la ley e incrementar los recursos. En este sentido, ha apuntado que se han destinado 6,5 millones de euros para ayudas a ONG y otros 25 millones de euros para atender a los menores de edad no acompañados que han llegado a Ceuta.