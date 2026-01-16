El Gobierno acusa a Feijóo de "xenofobia" por decir que sobra gente en España

La ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones, y Portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante una rueda de prensa tras el Consejo de Ministros, a 13 de enero de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha acusado al líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, de mantener un discurso "xenófobo y racista" sobre inmigración y de hacerlo de forma "cobarde", al considerar que evita referirse de manera expresa a la población migrante.

Saiz se ha pronunciado así después de que Feijóo respondiera en la red social X a unas declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que afirmaba que "en España no sobra nadie, al contrario, falta gente". "Entre ser una nación cerrada y pobre, lo que hace España es abrirse al mundo para garantizar la prosperidad", señaló Sánchez.

En respuesta, el líder del PP aseguró que "sí sobra gente en España". "Quien viene a alterar nuestra convivencia, saltarse nuestras leyes o aprovecharse del esfuerzo del resto de ciudadanos", matizó en la red social el 'popular'.

Ante estas palabras, la ministra ha afirmado en declaraciones a 'Mañaneros 360' de TVE, recogidas por Europa Press que se trata de "otra más" dentro del discurso del dirigente popular y ha criticado que, a su juicio, se refiere a la población migrante "sin mencionarla explícitamente". "Es una declaración de xenofobia y de racismo. Además, en este caso, de manera cobarde, porque ni siquiera hace referencia expresa a quién se está refiriendo", ha reprochado.

Asimismo, Saiz ha lamentado estas declaraciones de Feijoó para "deshumanizar a la población migrante" y ha rechazado la visión "absolutamente militarista" que, según ha señalado, subyace en este tipo de planteamientos. "Me resisto a perder otra vez minutos desmontando esa tesis que defiende la derecha", ha concluido.