El Gobierno acusa al PP de alentar el "hartazgo" de la ciudadanía y avisa al PSOE: "Solo ganarán si desistimos"

El diputado del PSOE Rafael Simancas interviene durante una sesión plenaria, en el Congreso de los Diputados, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes y Asuntos Constitucionales, el diputado socialista Rafael Simancas, ha acusado a las derechas políticas y mediáticas de buscar el "hartazgo" de la ciudadanía, especialmente de la más progresista, generalizando los casos de corrupción, y ha advertido al PSOE frente a esa estrategia: "Solo ganarán si desistimos".

Así lo sostiene el alto cargo de Ministerio de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes en un artículo publicado en la Fundación Sistemas, en el que afirma que esta estrategia busca la desmovilización de la izquierda, la resignación y el desistimiento.

Simancas acusa a las derechas políticas y mediáticas, con el apoyo de "algunos actores estatales con escasa evolución democrática", de promover un debate limitado a los casos de corrupción, "exagerando unos, generalizando falsamente otros, inventándose los más y desinformando casi todo el tiempo", con el objetivo de generar un ambiente político "irrespirable" y trasladar la idea de que la situación es "insostenible" y que deben convocarse elecciones.

QUIEREN GANAR POR INCOMPARECENCIA

"Quieren ganar por incomparecencia del adversario", afirma el secretario de Estado, que habla del "chantaje de siempre": que solo habrá normalidad política e institucional si gobierna la derecha y, si no es así, habrá "desestabilización permanente".

Por el contrario, el diputado socialista opina que la sociedad española está más cerca de la socialdemocracia que de una "alianza ultraderechista" y sostiene que la gestión del Gobierno progresista presenta una hoja de servicios "objetivamente exitosa" en lo económico, laboral, social y en política exterior, aunque admite que quedan asignaturas pendientes, como el acceso a la vivienda asequible.