El Gobierno acusa al PP de tener "obsesión" con Zapatero por acusarle de blanquear el chavismo

La ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ofrece una rueda de prensa tras el primer Consejo de Ministros del año, a 7 de enero de 2026, en Madrid (España). - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha acusado al Partido Popular de tener "obsesión" con el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, después de las críticas lanzadas por la diputada 'popular' Cayetana Álvarez de Toledo en las que definía al socialista como "el gran blanqueador de la dictadura" en Venezuela.

Durante su intervención este jueves en el Pleno del Congreso de los Diputados, Álvarez de Toledo acusó al exjefe del Ejecutivo "llamar amigos a los torturadores". "¿Cuántos presos ha sacado Zapatero y cuántos ha contribuido a meter?", preguntó.

En respuesta, Saiz ha señalado que "lo del PP con Zapatero es obsesión", al considerar que se trata de un expresidente que "defiende al Gobierno de España" y que se ha convertido, a su juicio, en el "único hilo conductor" de la oposición que ejerce el PP desde el inicio de la legislatura.

"Da igual que sea un contexto internacional o nacional, da igual que hablemos de pensiones o de vulnerar el orden internacional: pase lo que pase, el Partido Popular intenta hacer daño al Gobierno de España", ha reprochado la ministra.

La portavoz del Ejecutivo ha criticado que la oposición utilice de forma reiterada la figura de Zapatero como eje del debate parlamentario, en lugar de abordar cuestiones de fondo que afectan a la ciudadanía.