El Gobierno admite que el auto contra Zapatero es "serio", pero destaca que no contiene pruebas incriminatorias

El secretario general del PSOE y presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (2d), junto al expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero (2i), en un acto de campaña del PSOE para las andaluzas del 17M. - Álex Zea - Europa Press

MADRID, 20 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno reconoce que el auto judicial por el que se imputa al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero por liderar presuntamente una trama de tráfico de influencias es un documento "serio" que contiene indicios, pero aseguran estar más tranquilos porque no hay pruebas incriminatorias concluyentes contra el exdirigente socialista.

Fuentes del Ejecutivo remarcan que el auto del juez José Luis Calama de la Audiencia Nacional, que atribuye a Zapatero presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y falsedad documental, no contiene mensajes, conversaciones o audios que demuestren tráfico de influencias y los indicios que se recogen se sustentan en testimonios de terceros que se refieren a las actividades de la supuesta trama.

Recalcan además que Zapatero no aparece como propietario de ninguna empresa y que todos los ingresos los ha realizado a su cuenta personal.

ZAPATERO, "FARO MORAL" DEL PSOE

Las pruebas podrían aparecer más adelante, es una posibilidad que no descartan en Moncloa, pero en este momento se agarran a esta circunstancia para mantener el apoyo a un Zapatero al que siguen considerando un "faro moral" para los socialistas.

No obstante, admiten que este auto judicial no tiene nada que ver con otras actuaciones de los tribunales que han desdeñado públicamente, como la investigación del juez Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno. Aunque tampoco ven pruebas contundentes como las que presentó la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil contra el exsecretario de Organización, Santos Cerdán, que motivaron su defenestración inmediata.

El martes por la mañana, nada más saltar la noticia de la imputación de Zapatero, el PSOE se lanzó a defenderle deslizando una utilización política de la Justicia que, decían, la consigna del PP de "quien pueda hacer que haga". Pero ahora en el Ejecutivo se separan de esa tesis y admiten que pudo ser precipitada porque en ese momento no conocían la fundamentación del auto.

Distintos socios del Gobierno como Sumar, Compromís y Podemos, han dado marcha atrás después de que en un primer momento lanzaran acusaciones de guerra sucia judicial contra Zapatero. "Ya no está tan claro" que haya habido 'lawfare', dijo este miércoles la diputada de Compromís Agueda Micó a su llegada al Congreso.

MANTIENEN APOYO HASTA QUE APAREZCAN PRUEBAS

En el Gobierno, por tanto, mantienen una "defensa cerrada" del expresidente Zapatero aunque apostillan, hasta que aparezcan indicios probados. En esa línea se manifestó el portavoz socialista en el Congreso, Patxi López, en los pasillos de la Cámara Baja a primera hora de este miércoles. "Yo le voy a seguir defendiendo hasta que se demuestre lo contrario", dijo instando a la Justicia a que "ponga pruebas encima de la mesa".

Desde la tribuna, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, defendió al expresidente aunque, eso sí, centrándose en su legado por retirar las tropas de la guerra "ilegal" de Irak, "acabar con ETA" y extender los derechos sociales de los españoles. "Todo mi apoyo al presidente Zapatero", dijo.