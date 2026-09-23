El Gobierno admite que la entrada de Ceuta y Melilla en la Unión Aduanera llevará "un año o año y medio"

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares - César Vallejo Rodríguez - Europa Press - Archivo

MADRID, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha reconocido que la entrada de Ceuta y Melilla en la Unión Europea, una de las medidas anunciadas por el Gobierno para 'europeizar' la situación de las dos ciudades autónomas, no se concretará antes de "un año o año y medio".

En declaraciones en la 'Cadena Ser', recogidas por Europa Press, el ministro ha explicado que el Gobierno ya está trabajando en la solicitud formal para la inclusión de las dos ciudades autónomas en la Unión Aduanera, de la que quedaron fuera cuando España entró en la UE en 1986, y que ha hablado de ello tanto con el presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, como con el melillense, Juan José Imbroda.

Según ha precisado, tanto Exteriores como otros ministerios con competencias en esta materia están trabajando en la "propuesta formal", que se comunicará previamente a Vivas e Imbroda antes de remitirla a Bruselas.

Albares ha aclarado que se va a utilizar el mismo artículo del Acta de Adhesión de España que se empleó para justificar la entrada de Canarias en la Unión Aduanera, que se materializó el 31 de diciembre de 2000 tras un periodo transitorio de 10 años después del acuerdo aprobado en junio de 1991.

En el caso de Canarias, ha indicado el ministro, "se tardó un año y medio" pero el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, con el que abordó recientemente esta cuestión en Bruselas, le ha dicho que "tal vez aquí podíamos acortar un poco los plazos, pero estaríamos moviéndonos entre el año y el año y medio".

"Lo importante es lanzar el proceso lo antes posible", ha sostenido Albares, que ha aprovechado para hacer "un llamamiento a todas las fuerzas políticas, pero muy directamente al PP" para que reme a favor de esa entrada habida cuenta de que el Parlamento Europeo también será escuchado durante el proceso y se pongan "las menores pegas posibles y que por lo tanto pues ese plazo se pueda reducir".

Para que se pueda materializar la entrada de Ceuta y Melilla en la Unión Aduanera lo primero que hace falta es una solicitud formal en ese sentido por parte del Gobierno, que analizará la Comisión Europea. Tras ello, será el Consejo --es decir los gobiernos de los Veintisiete-- quien, en base a la propuesta de la Comisión y tras consultar a la Eurocámara, deberá pronunciarse por unanimidad.

COMITÉ DE LAS REGIONES

Por otra parte, además de esta propuesta, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, también dijo en su comparecencia ante el Congreso de los Diputados que se solicitará la inclusión de Ceuta y Melilla en el Comité Europeo de las Regiones, donde España cuenta con 21 plazas reservadas que hasta ahora ocupan las 17 comunidades autónomas y cuatro representantes escogidos desde la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).

Respecto a ello, Albares ha informado de que los ministerios de Exteriores y Política Territorial han remitido ya una carta a la FEMP solicitando que "reúna su junta con carácter urgente y nos digan de los puestos relativos que en estos momentos tienen cuál de ellos va a pasar a ser el puesto permanente para Ceuta y Melilla".

"En cuanto a que eso ocurra inmediatamente nosotros notificaremos al Comité de las Regiones que va a poner todo en marcha", ha añadido, precisando que en los contactos que mantuvo en Bruselas con este órgano consultivo sin poder de decisión le dijeron que tienen pleno en octubre y en diciembre, en los que se podría dar el visto bueno.

En este sentido, ha solicitado "a todas las fuerzas políticas, muy claramente a la otra fuerza política que tiene presencia importante en la FEMP, que es el Partido Popular", que facilite que la junta se reúna "muy rápidamente" y se decida "el puesto de los rotativos que va a pasar a ser permanente y que como muy tarde si no llegamos para el pleno de octubre, puedan sentarse ya en el pleno de los primeros días de diciembre".

Albares ha querido dejar claro que por parte del Gobierno "ya está lanzada la propuesta" y ahora lo que se necesita es "la colaboración de la FEMP".