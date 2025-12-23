El Gobierno afea al PP que recurra a "excusas de mal pagador" para no pronunciarse sobre la subida de las pensiones

El ministro de Transportes, Óscar Puente, y la ministra de Seguridad Social, Inclusión y Migraciones y nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros,, a 23 de diciembre de 2025, en Madrid (España). - Alberto Ortega - Europa Press

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

La nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha afeado al PP que recurra a "excusas de mal pagador" para no pronunciarse sobre la subida de las pensiones, que el Ejecutivo ha incluido en un decreto ley de 'escudo social' junto a otras medidas como la suspensión de los desahucios, descuentos al bono social energético o beneficios fiscales para afectados por la dana y los incendios de este verano.

Preguntada por la posibilidad de que el PP no vote a favor de este Real-decreto ley, deslizando que votarían a favor de la revalorización de las pensiones solo si se aprueba en un decreto por separado, no junto a otras medidas, Saiz ha criticado que los de Alberto Núñez Feijóo siempre votan en contra de subirlas.

"¿Qué es lo que no le gusta de un importante escudo social al Partido Popular para poner condiciones como está planteando? Más bien suenan a excusas de mal pagador", ha indicado la ministra socialista en su primera rueda de prensa como portavoz tras el Consejo de Ministros.

Saiz ha recordado que el PP "tiene un histórico en materia de revalorizar pensiones" porque "cada vez que han tenido la oportunidad se han manifestado en contra, de todas las maneras que lo podían hacer", ya fuera una enmienda a la totalidad, "haciendo declaraciones intentando confundir a la población".

"Quiero recordar que el año pasado le quitaron el sueño a más de 9 millones de personas durante días votando en contra de esa revalorización de las pensiones", ha proseguido Saiz en su crítica.

Las declaraciones de la ministra portavoz tienen lugar después de que el Gobierno haya aprobado este martes un real decreto que ha denominado como "escudo social" y que incluye, además de la revalorización de las pensiones, medidas en materia de vivienda, medidas energéticas, así como incentivos y beneficios fiscales para autónomos y afectados por la dana y por los incendios forestales del verano.