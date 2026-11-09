El Gobierno aplaude que el Supremo no suspenda el voto a hijos de nacionalizados: "Freno a la ultraderecha"

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MADRID, 9 (EUROPA PRESS)

El Gobierno ha celebrado este lunes que el Tribunal Supremo haya denegado la suspensión del derecho a voto a hijos de personas nacionalizadas por la 'ley de nietos' pedida por Vox e Iustitia Europa, una decisión que ve como un "freno a la estrategia de las organizaciones ultraderechistas".

Fuentes del Ejecutivo de Pedro Sánchez han respaldado el rechazo del Supremo a extender la suspensión del voto a más personas nacionalizadas "gracias a las leyes de memoria aprobadas en el Congreso".

No obstante, desde Moncloa han lamentado que "este razonamiento no se haya aplicado" a quienes ya tienen suspendido el voto, los padres de esos hijos, si bien esperan que "la decisión definitiva acabe amparando sus derechos", ya que el Supremo mantiene la suspensión para los 'nietos'.

"La decisión del alto tribunal supone un freno a la estrategia de las organizaciones ultraderechistas (Vox y Iustitia Europa) de suprimir derechos fundamentales de manera progresiva y masiva y arrojar dudas sobre el resultado electoral por si la derecha y la ultraderecha no alcanzan la mayoría que desean", han destacado.

Para el Gobierno, se trata de "una estrategia usada por la ultraderecha en todo el mundo y que aquí también ha hecho suya el PP".

LO COMPARA CON TRUMP

Las mismas fuentes han añadido que esa estrategia la usó en Estados Unidos "hace apenas unos días Donald Trump pidiendo que no se contabilizaran los votos de 20.000 personas a quienes consideraba 'no ciudadanos' para cuestionar por anticipado el resultado de las elecciones".

A su entender, hay una "deriva antisistema de la derecha", a la que acusa de "arrojar dudas sobre un sistema electoral que es de los más garantistas del mundo".

"Lo ha hecho con el voto de españoles residentes en el extranjero, el voto por correo o el DNI electrónico. Todas las medidas han estado en vigor en distintos procesos electorales y no han afectado a la seguridad o al resultado de las elecciones. No ha cambiado el sistema electoral. Ha cambiado la derecha al abrazar el extremismo y las teorías de la conspiración", han señalado.

El Gobierno ha pedido "respeto" para el sistema electoral y para los derechos fundamentales "de todos los españoles, sean cuales sean sus orígenes y convicciones".

Con esta decisión, tomada por el Supremo por "seguridad jurídica y estabilidad electoral" ante la cercanía de las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, los hijos de los nacionalizados por la 'ley de nietos' sí podrán acudir a las urnas.

VOX VE UN "FRAUDE MASIVO"

Tras esta decisión, el eurodiputado y coordinador jurídico de Vox, Jorge Buxadé, ha asegurado que el Supremo ha dejado pasar una "oportunidad" de "garantizar de verdad las elecciones limpias, libres y transparentes por razones puramente prácticas".

"Si los padres han adquirido con fraude la nacionalidad española, los hijos de los padres, los nietos de los padres, los bisnietos de los padres también la han adquirido con fraude y, por tanto, también debe ser suspendido su derecho a voto en estas elecciones", ha expresado en un vídeo subido a la red social X.

Para Buxadé, "el Gobierno sabe quiénes son, lo ha ideado, es un fraude masivo". "Tenemos en el proceso judicial demostrado que varios hijos de los que han adquirido con fraude están reivindicando su derecho a voto", ha expresado.

Por su parte, Iustitia Europa ha avanzado que recurrirá la negativa de la Sala de lo Contencioso-Administrativo a ampliar la suspensión del voto.

Ha valorado que, pese al 'no', el alto tribunal "reconoce argumentos clave" de su petición y se ha apoyado en que uno de los magistrados ha formulado un voto particular discrepante. "Sostiene que la ampliación debía acordarse y advierte de que corregir el censo después de celebradas las votaciones puede resultar ineficaz", ha secundado el partido.