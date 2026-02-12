El Gobierno asegura estar realizando los preparativos necesarios para la entrada en vigor del acuerdo sobre Gibraltar

Archivo - Imágenes de la frontera entre España y el Peñón de Gibraltar - Francisco J. Olmo - Europa Press - Archivo

MADRID, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno está llevando a cabo "todos los preparativos necesarios" con vistas a la entrada en vigor del acuerdo sobre Gibraltar alcanzado entre la UE y Reino Unido y que tendrá como punto más destacado la supresión de la Verja, a falta de que el documento que se finalizó el pasado mes de diciembre sea ratificado por ambas partes.

"Se están realizando todos los preparativos necesarios para la entrada en vigor del acuerdo, que sigue su trámite en el Consejo y en el Parlamento Europeo", han trasladado a Europa Press fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, sin entrar en más detalles sobre los mismos ni los plazos temporales.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, indicó hace unos días que el acuerdo "ha llegado ya al Consejo y es inminente que llegue al Parlamento" europeo para su ratificación, sin que por el momento haya indicios de que la aprobación en ambas instituciones, necesaria para el visto bueno europeo, vaya a ser inminente.

Bruselas y Londres anunciaron el pasado 17 de diciembre que se había conseguido cerrar el texto legal del acuerdo político sellado el 11 de junio, a falta de la revisión jurídica del mismo de cara a su ratificación por ambas partes.

El pasado 19 de enero, el Gobierno de Gibraltar procedió a aprobar el acuerdo, que regirá la relación del Peñón con los Veintisiete tras el Brexit, dando así el primer paso para su ratificación por la parte británica. El acuerdo deberá ser validado primero por el Parlamento gibraltareño y luego por el británico.

Además, el Gobierno que encabeza Fabián Picardo ha venido realizando en las dos últimas semanas una intensa campaña informativa sobre el acuerdo, informando sobre el contenido del mismo además de las instituciones que se verán afectadas --incluidas fuerzas de seguridad--, a empresarios así como al líder de la oposición, Keith Azopardi, a quien este martes le entregó una copia del texto, según informó el diario 'Gibraltar Chronicle'.

El Ejecutivo gibraltareño ha justificado esta campaña informativa esgrimiendo que aunque el texto "aún no ha sido formalmente aprobado antes de su publicación", "existe un riesgo muy real de que se filtre en cualquier momento".

Por lo que se refiere a facilitárselo a la oposición, ha sostenido que así lo puede "examinar y considerar" de cara a su ratificación y sin tener que "hacerlo a partir de exposiciones previas sobre principios o valoraciones externas".

VISITAS DE DELEGACIONES ESPAÑOLAS AL PEÑÓN

Asimismo, el pasado 30 de enero, el Gobierno del Peñón desveló que se habían producido "visitas de delegaciones de autoridades españolas, entre las que se incluyen representantes de la Policía Nacional y de los ministerios del Interior y de Asuntos Exteriores" con vistas a analizar "los aspectos prácticos del desarrollo de infraestructuras y tecnologías necesarias, en particular, la creación de la futura instalación Schengen conjunta en el aeropuerto".

El acuerdo alcanzado entre Londres y Bruselas prevé la supresión de la Verja y el traslado de los controles Schengen al puerto y el aeropuerto del Peñón, donde la Policía española será la encargada de controlar los pasaportes.

Preguntadas por estas visitas y los contactos mantenidos con las autoridades gibraltareñas, las fuentes de Exteriores se han limitado a indicar que "se están abordando los detalles de las disposiciones del acuerdo sobre Gibraltar tanto desde un punto de vista técnico como político".

En cuanto a si el Gobierno cuenta con grupos de trabajo específicos para abordar los distintos aspectos de la implementación del acuerdo, las fuentes han indicado que "Exteriores lleva trabajando en estrecha coordinación con todos los ministerios competentes --Hacienda, Interior, Defensa, Transporte, entre otros-- desde el comienzo de las negociaciones", sin entrar en más detalles sobre los preparativos.