El Gobierno asegura que ningún informe de inteligencia alertó de la magnitud de la crisis de Ceuta

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, durante la IV Comisión de Seguimiento del Ingreso Mínimo Vital (IMV), en la sede del Ministerio, a 27 de julio de 2026, en Madrid (España).- Marta Fernández - Europa Press

MADRID, 3 (EUROPA PRESS)

La ministra Portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha asegurado que el Ejecutivo no contaba con ningún informe de inteligencia que alertara de una crisis migratoria de la magnitud de la sufrida el pasado jueves 30 de julio en la que entraron unas 50.000 personas a Ceuta desde Marruecos.

Además ha destacado la respuesta "inédita" que ha dado el Gobierno de Pedro Sánchez que no habría sido posible sin la colaboración de Marruecos, según ha enfatizado en una entrevista en el programa 'Mañaneros' de TVE recogida por Europa Press.

La portavoz destaca que en la carta que ha enviado este lunes la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen a Sánchez, pone en valor la rápida gestión de los retornos, aunque en la misiva la líder del Ejecutivo comunitario también dice que la UE debe hacer más en las fronteras y aboga por una vigilancia "rigurosa".

Saiz ha sido cuestionada en varias ocasiones sobre si el Gobierno fue avisado previamente por los servicios de inteligencia y ha asegurado que "no hubo ningún informe que alertara de la magnitud de las cifras a las que se ha tenido que dar respuesta", 50.000 llegadas en un solo día según los datos facilitados por el Ejecutivo y 60.000 según las autoridades de Ceuta.

NO SE PREVEÍA ALGO TAN INÉDITO

En varias ocasiones ha reiterado que "no se conocía la magnitud" de lo sucedido, al ser preguntada sobre si considera que hubo un fallo de inteligencia que impidiera prever la entrada masiva de migrantes desde Marruecos. "De ninguna manera ser preveía algo tan inédito", ha manifestado.

Las palabras de Saiz se producen minutos después de que la ministra de Defensa, Margarita Robles, defendiese el papel de los servicios de inteligencia españoles, los que dependen de su departamento y también los que están adscritos al Ministerio del Interior, en declaraciones a los medios desde Zaragoza.

En la misma línea, fuentes de Moncloa han subrayado los elogios que Von der Leyen ha hecho a la gestión de España durante esta crisis.

MONCLOA SUBRAYA LOS ELOGIOS DE VON DER LEYEN

En ese sentido destacan que en su misiva a Sánchez destaca la gestión "eficaz" en las devoluciones a Marruecos y pone en valor que las entradas irregulares a la UE han bajado por la lucha contra las mafias de tráfico de personas.

También apuntan que la líder comunitaria resaltó que España actuó "con decisión sin incrementar la pérdida de vidas".