El Gobierno autoriza más de 300 millones en ayudas para "acción humanitaria y desarrollo sostenible" hasta 2029

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, entrega varios generadores de gran potencia a la embajadora de Ucrania en España, en Finanzauto, a 4 de febrero de 2026, en Arganda del Rey, Madrid (España). - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha autorizado este martes a la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) a que convoque subvenciones por valor de más de 300 millones de euros, destinadas a Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ONGD) para "acción humanitaria y desarrollo sostenible" hasta 2029.

El Ejecutivo ha dado luz verde a una convocatoria de subvenciones para convenios de cooperación global que abarcará el periodo 2026-2029. Para el primer ejercicio, el de 2026, se ha estimado una inversión máxima de 75 millones de euros, previéndose una cantidad idéntica para cada una de las anualidades restantes (2027, 2028 y 2029), sujeta a la disponibilidad presupuestaria.

En esta convocatoria serán subvencionables los convenios dirigidos al desarrollo de actuaciones sobre desarrollo sostenible, convenios humanitarios para proteger vidas, aliviar el sufrimiento humano y cubrir necesidades básicas ante crisis de origen natural, ambiental o humano; y Convenios de Educación para el Desarrollo Sostenible y la Ciudadanía Global cuyo objetivo es promover un modelo de ciudadanía global capaz de contribuir a la lucha contra la pobreza.

De forma paralela, el Gobierno ha aprobado una segunda convocatoria de subvenciones que cuenta con una dotación inicial de 15 millones de euros, que podrá incrementarse hasta un máximo de 24 millones. Las ayudas están diseñadas para financiar proyectos de prevención y preparación ante desastres, respuesta inmediata a emergencias y atención a crisis complejas, crónicas o recurrentes.

Según los términos de la autorización, los proyectos financiables deberán alinearse con las líneas de acción del Plan Director de la Cooperación Española 2024-2027.

Las prioridades sectoriales se centrarán en ámbitos como la salud, el agua, el saneamiento e higiene, la seguridad alimentaria y nutrición, así como la educación en contextos de emergencia y la reducción del riesgo de desastres. Además, se financiarán acciones con un "enfoque transformador de género" que promuevan el "empoderamiento de las mujeres, niñas y adolescentes".