El Gobierno califica de "absurdas y calumniosas" hacia España las críticas del ministro israelí contra Sánchez

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, comparece ante la Comisión de Asuntos Exteriores, en el Senado, a 10 de abril de 2026, en Madrid (España). Albares ha dado cuenta de la posición de España ante la situaci - Marta Fernández - Europa Press

MADRID 10 Abr. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha censurado las críticas "absurdas y calumniosas hacia España" del ministro israelí de la Diáspora y Lucha contra el Antisemitismo, Amichai Chikli, contra el presidente Pedro Sánchez, recordando que el Gobierno ha condenado "todas y cada una de las violaciones de derechos humanos" de Irán.

En un mensaje en 'X', Chikli afeó al jefe del Ejecutivo que se alineara con el "mal absoluto", en referencia a Irán, Hamás o Hezbolá. "No hay palabras para describir el desprecio que siento por ti. Eres un completo y absoluto don nadie", afirmó el ministro israelí, en respuesta al mensaje de Sánchez criticando la ofensiva contra el Líbano.

Albares ha replicado a Chikli que el Gobierno español ha votado todas las sanciones al régimen iraní, incluyendo también que la Guardia Revolucionaria "sea incluido como grupo terrorista dentro de la Unión Europea"; ha condenado las ejecuciones a opositores y que cese "inmediatamente" el lanzamiento de misiles y drones sobre Oriente Próximo, además de pedirle que reabriera el estrecho de Ormuz.

"Pero con la misma fuerza le decimos a Israel que lo que está haciendo en estos momentos en Líbano es intentar malograr la negociación que se va a abrir en Islamabad", ha señalado en declaraciones a 'Mañaneros' en 'La 1', recogidas por Europa Press, en referencia a las negociaciones entre EEUU e Irán en Pakistán.

Dicho esto, Albares ha denunciado la "violación flagrante del derecho internacional humanitario" por parte de Israel, reclamando "un mínimo de humanidad" no bombardeando hospitales "indiscriminadamente" contra la población civil.

"Israel tiene derecho, por supuesto, a la paz y la seguridad, pero exactamente el mismo derecho lo tiene el pueblo palestino, el sirio", ha replicado, por lo que ha vuelto a solicitar que se suspende de forma inmediata el Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel.