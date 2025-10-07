El Gobierno cifra en 90 millones de euros el ahorro por las ayudas a las empresas de Soria, Cuenca y Teruel

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones de España, Elma Saiz, durante una sesión de control al Gobierno, en el Senado, a 7 de octubre de 2025, en Madrid (España). - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha cifrado en 90 millones de euros el ahorro que han supuesto las ayudas al funcionamiento de las empresas de Soria, Cuenca y Teruel implantadas por el Gobierno por considerarse desiertos demográficos.

Así lo ha avanzado Elma Saiz durante la sesión de control al Gobierno en el Senado ante una pregunta del senador del PP Javier Jiménez Santamaría en la que se interesaba por el resultado del estudio que encargó el Gobierno para sacar el impacto de estas ayudas.

Ante esto, la ministra ha insistido en cuantificar en 90 millones de euros el ahorro para trabajadores por cuenta ajena tanto para nuevos autónomos. "Le puede resultar modesta, pero ponerla en valor la cantidad que ha invertido la Junta de Castilla y León es de cero euros", ha añadido.

Con todo, ha reconocido que todavía existe "margen" para "robustecer" estas ayudas, aunque ha cargado contra el PP por no ponerlas en marcha y por votar en contra.