El Gobierno concede la Gran Cruz de Isabel la Católica a Al Sisi, su esposa y al primer ministro egipcio

El Gobierno ha condecorado al presidente de Egipto, Abdelfatá al Sisi, a su esposa Intisar Ahmed Amer, y al primer ministro egipcio Mostafá Madbuli con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica, y ha concedido la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a otras autoridades del país africano.

Así lo recoge el Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles, que en cuatro reales decretos hace oficial la concesión de la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a Al Sisi, que este miércoles recibe en el Palacio presidencial de Heliópolis-Al-Ittihadiya a los Reyes Felipe VI y Letizia, que se encuentran en un viaje de Estado a Egipto.

También se reconoce con la Gran Cruz de la Orden de Isabel la Católica a la primera dama de Egipto y al primer ministro del país árabe, que está en el cargo desde junio de 2018.

Por otra parte, el Gobierno ha condecorado con la Gran Cruz de la Orden del Mérito Civil a nueve autoridades de Egipto, entre ellas el vicepreiministro, Khaled Atef Abdel Ghaffar; el ministro de Exteriores, Badr Ahmed Abdelatty; el embajador de Egipto en España, Ehab Ahmed; al gobernador de la ciudad de Luxor, Abdel Mottaleb, así como a otros ministros y asesores del Gobierno egipcio.

Estas condecoraciones tienen lugar en el marco de la visita de Estado de los Reyes Felipe VI y Letizia a Egipto iniciada este martes y que tiene como objetivo de seguir fortaleciendo una relación ya de por sí muy estrecha.

Pese a ello, y a la importancia que se da a Egipto por su peso en Oriente Próximo, no se había producido ninguna visita de Estado por parte española desde la realizada por Juan Carlos I y Sofía en 2008. En su caso, también viajaron al país del Nilo en 1977 y 1978.

El viaje viene precedido por la visita que llevó a cabo Al Sisi a España el pasado mes de febrero en la que, además de reunirse con Felipe VI, ambos gobiernos elevaron el nivel de la relación bilateral a asociación estratégica. Con este paso, dijo entonces el monarca durante el almuerzo en honor del presidente egipcio en el Palacio Real, "aspiramos a abrir un horizonte de prosperidad y desarrollo propios de dos países socios y amigos".

Desde Exteriores, cuyo titular, José Manuel Albares, acompaña a los Reyes en su desplazamiento, subrayan que la visita "representa una oportunidad propicia para continuar estrechando los profundos lazos históricos, políticos, económicos, culturales, científicos, de cooperación y humanos existentes entre Egipto y España".