El Gobierno reprocha a Feijóo que "fomente el odio" por culpar a Sánchez de "incendiar las calles"

Varias personas causan disturbios tras una concentración de diversos agentes sociales con el lema "Euskal Herrian Faxismoaren Ez!", a 26 de octubre de 2026, en Bilbao, País Vasco (España). La tensión en Bilbao se produce tras los graves altercados regist- David de Haro - Europa Press

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha reprochado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que "fomente el odio" por culpar al líder del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de "incendiar las calles" tras los disturbios en Barcelona y Bilbao.

En una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz ha pedido "responsabilidad" a los líderes políticos ante los actos violentos y, sin citar expresamente al jefe de la oposición, le ha recordado que "nunca" se puede "fomentar el odio" con incidentes de este tipo.

"Unos somos responsables, otros con algunas declaraciones no lo son", ha afirmado la ministra en referencia a las palabras del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien este domingo en un acto de precampaña en Salamanca, donde relacionó a Sánchez con los disturbios en Barcelona y aseguró que como los socialistas "han perdido la calle, quieren incendiarla".

Saiz ha insistido en "dejar trabajar" a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en su investigación, evitando pronunciarse sobre si habría alguna injerencia extranjera que promueva estos tipos de actos violentos en ciudades españolas.

CONDENA "SIN PALIATIVOS"

La portavoz del Gobierno ha condenado los "actos vandálicos y violentos" vividos en los últimos días tanto en Barcelona como en Bilbao. "En democracia la violencia no tiene cabida", ha zanjado Saiz, que también ha defendido una condena "rotunda y "sin paliativos". "No podemos permanecer impasibles", ha añadido.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya criticó los disturbios en la capital catalana tildándolos de "puro vandalismo" y aseguró que el Ejecutivo tiene "cero tolerancia" con los violentos.

En un mensaje en 'X', recogido por Europa Press, el jefe del Ejecutivo afirmó, dos días después de que la violencia en Barcelona, que las protestas no son un acto de democracia y subrayó que fueron instigadas desde las redes sociales.

Los disturbios en Bilbao han dejado un total de 17 personas, diez de ellas menores de edad, detenidas por los altercados registrados este pasado lunes tras una protesta contra el acto de Vito Quiles, quien finalmente no se presentó. En Barcelona los actos violentos del sábado por la noche finalizaron con 130 detenidos, de los cuales 76 son menores.