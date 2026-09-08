El Gobierno condena los ataques hutíes contra las fuerzas gubernamentales yemeníes y Arabia Saudí

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, durante la conmemoración del Día de las Personas Cooperantes. Sede de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a 7 de julio de 2026, en Madrid - Eduardo Parra / Europa Press

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha condenado "enérgicamente" los "ataques indiscriminados" de los hutíes contra las tropas del Gobierno de Yemen y varias infraestructuras civiles en localidades de Arabia Saudí, y ha deseado una "rápida recuperación" a los heridos así como su "solidaridad" con los gobiernos atacados.

También ha expresado una "profunda preocupación" por la inestabilidad que han provocado los hutíes en la zona "amenazando tanto a la soberanía e integridad territorial saudíes como a la libre navegación por el Mar Rojo", informó este martes el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado.

"Ante el recrudecimiento de la violencia en Yemen, el Gobierno de España manifiesta su honda preocupación" y "su respaldo al Consejo de Liderazgo Presidencial" por "sus esfuerzos por asegurar la estabilidad del país en contra de los intentos de injerencia sobre los asuntos internos, en violación de la resolución 2216 del Consejo de Seguridad", ha añadido el Ejecutivo.

Por ello, ha instado al cese de los ataques y "violaciones" del "derecho internacional" para terminar con "la escalada de violencia" en Oriente Próximo, y ha pedido el regreso a la mesa de negociaciones para "avanzar hacia una solución duradera y sostenible".