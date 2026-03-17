El Gobierno confía en que el acuerdo sobre Gibraltar esté "listo" para su aplicación provisional ya el 10 de abril

Archivo - El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, celebra el acuerdo sobre Gibraltar con el comisario Maros Sefcovic, el ministro británico David Lammy y el ministro principal gibraltareño Fabian Picardo - MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES Y COOPERACIÓN

BRUSELAS/MADRID 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado para la Unión Europea, Fernando Sampedro, ha dicho este martes desde Bruselas que el Gobierno está trabajando para que el proceso para la aplicación provisional del acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido sobre Gibraltar esté "listo" ya el 10 de abril, por lo que se ha mostrado optimista en que este calendario se cumpla pese a que España no pueda "garantizar" los "ritmos" de los trabajos en el seno de la Unión.

"Estamos trabajando para que el 10 de abril esté listo y no esperamos que haya ningún problema", ha dicho Sampedro a la prensa a su llegada a una reunión del Consejo de Asuntos Generales de la UE, al ser preguntado por si el Gobierno ha previsto alternativas en caso de que haya retrasos y no esté a punto cuando se active de forma definitiva el 10 de abril el nuevo Sistema Europeo de Entradas y Salidas (EES) por el que se modificarán los controles en las fronteras de la UE.

Así, el secretario de Estado ha aclarado que no está en manos del Gobierno "garantizar completamente a qué ritmos van a poder concluir los trabajos del Consejo (gobiernos)", pero que en todo caso son "muy optimistas" en que la tramitación del pacto que fija el marco de relaciones de Gibraltar con el bloque comunitario no tendrá "ningún problema".

"El acuerdo se ha alcanzado, se está trabajando, estamos en contacto también con el Parlamento Europeo. La Comisión y el Consejo están trabajando en los textos y sabéis que sobre el terreno también se está preparando para que todas las condiciones estén listas", ha resumido Sampedro.

La Comisión Europea trasladó en febrero los textos legales al Consejo y al Parlamento Europeo para concluir el proceso de ratificación, que requiere tanto de la adopción por parte de los Veintisiete como del consentimiento de la Eurocámara.

Por ello, y porque es un trámite que puede llevar tiempo, el Ejecutivo comunitario también pidió al Consejo que dé su visto bueno a la firma y aplicación provisional del Tratado, mientras los 27 y la Eurocámara culminan la ratificación definitiva.

El nuevo acuerdo entre la Unión Europea y Reino Unido busca completar el marco jurídico de las relaciones bilaterales establecido por el Acuerdo de Comercio y Cooperación que acordaron tras el Brexit, ya que Gibraltar no está cubierto por ese régimen, en vigor desde 2021.

PLAN DE IMPLEMENTACIÓN A CARGO DE MADRID Y LONDRES

Además, para que el acuerdo pueda entrar en vigor, aunque sea de forma provisional, es necesario que España y Reino Unido acuerden primero un "plan de ejecución" para la supresión de la Verja, uno de los puntos claves del tratado cerrado el pasado mes de diciembre.

Según consta en el artículo 7 del texto, "todas las barreras físicas se eliminarán de conformidad con el plan de ejecución contenido en el acuerdo administrativo pertinente entre Reino Unido, con respecto a Gibraltar, y el Reino de España".

Fuentes del Ministerio de Exteriores consultadas por Europa Press se han limitado a indicar que "el plan de implementación está en una fase de discusiones muy avanzadas" entre los dos gobiernos, sin aclarar cuándo podría estar listo o qué aspectos concretos incluye.

Tampoco desde el Foreign Office se han mostrado más explícitos, trasladando a Europa Press que "los detalles adicionales sobre la supresión de la Verja serán anunciados a su debido tiempo".

El comisario encargado de las relaciones con Reino Unido, Maros Sefcovic, recibió el lunes al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, en Bruselas para abordar el proceso, sin que trascendieran más detalles del encuentro.