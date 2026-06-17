El Gobierno, confiado en que Zapatero pueda demostrar su inocencia: "El tiempo pondrá las cosas en su sitio"

Archivo - El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, durante una sesión plenaria - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno se ha mostrado confiado en que el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero pueda demostrar su inocencia tras su imputación en el 'caso Plus Ultra' y en que "el tiempo pondrá las cosas en su sitio".

Zapatero ha declarado este miércoles en la Audiencia Nacional, donde ha negado haber ejercicio influencia para que el Gobierno concediera el rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra. A su término, ha emitido un comunicado defendiendo su inocencia y asegurando que "la verdad se abrirá paso".

Preguntados por estas palabras en los pasillos del Congreso, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha señalado que en el Gobierno ya estaban "convencidos" de que Zapatero iba a poder demostrar su inocencia. "Y lo seguimos pensando exactamente igual", ha apostillado.

En la misma línea, la titular de Igualdad, Ana Redondo, ha comenzado mostrando su absoluto respeto por las decisiones judiciales, pero ha recalcado que el tiempo acabará poniendo "las cosas en su sitio".