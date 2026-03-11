El Gobierno confirma que está "mucho más cómodo" con el giro de Von der Layen en defensa del derecho internacional

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, interviene durante una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 3 de marzo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado este miércoles que el Gobierno de España se siente "sin duda mucho más cómodo" con el discurso pronunciado hoy por la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien ha defendido el "compromiso inquebrantable" de la Unión con el derecho internacional y la carta de las Naciones Unidas, frente a su propio discurso del lunes, en el que cuestionaba que el continente fuera la "guardiana" del viejo orden mundial "basado en reglas".

En una rueda de prensa posterior a la reunión con la fiscal general del Estado, Teresa Peramato, y a preguntas de los periodistas ante el cambio de discurso de la presidenta de la Comisión, Bolaños ha señalado que la posición del Ejecutivo español es "clara y coherente" y cree en "la importancia esencial de la Unión Europea en el orden multilateral y en derecho internacional".

"La posición del Gobierno es la misma en Irán que en Palestina y que en Ucrania y que en cualquier otro conflicto internacional que se pueda plantear. Nosotros estamos con los derechos humanos y con el derecho internacional. Y nuestra posición coincide con la del presidente del Consejo Europeo, António Costa", ha añadido el ministro.