El Gobierno crea una delegación de Interior en Qatar para reforzar la cooperación en seguridad y lucha antiterrorista

Archivo - El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, firma un plan de acción en materia de seguridad con su homólogo de Qatar, Sheikh Khalifa Bin Hamad bin Khalifa Al Thani - MINISTERIO DEL INTERIOR - Archivo

MADRID 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha aprobado la creación de una Agregaduría de Interior en la Misión Diplomática Permanente de España en el Estado de Qatar, con sede en Doha, con el objetivo de reforzar la cooperación bilateral en materia de seguridad, lucha contra el terrorismo y crimen organizado, según recoge el Real Decreto 40/2026, publicado este viernes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Esta decisión se enmarca en el refuerzo de las relaciones entre ambos países en el ámbito de la seguridad, después de que el pasado 10 de diciembre el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, firmara en Qatar un plan de acción para incrementar la cooperación bilateral, destacando el papel de este país como un "actor clave en la diplomacia y la resolución de conflictos".

La nueva norma aprobada señala que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuentan con Consejerías y Agregadurías de Interior en aquellos países donde la criminalidad tiene repercusión en España o donde la cooperación policial resulta prioritaria.

En este sentido, subraya que la evolución de la criminalidad organizada y de las amenazas terroristas hace necesarios ajustes periódicos en el despliegue exterior en materia de seguridad.

La norma justifica la creación de la Agregaduría en Qatar por razones estratégicas y operativas, destacando el incremento de la cooperación bilateral desde la celebración de la Copa Mundial de la FIFA en 2022, así como la creciente interlocución con las autoridades qataríes en materia de seguridad y capacitación policial.

A ello se suma el papel que desempeña el país de Oriente Medio como mediador en la región, especialmente en relación con el conflicto en Gaza, tal y como destacó Marlaska tras su reciente visita a Qatar.

La nueva Agregaduría de Interior dependerá jerárquicamente del embajador de España en Qatar y orgánica y funcionalmente del Ministerio del Interior, a través de la Subdirección General de Cooperación Policial Internacional, integrada en la Secretaría de Estado de Seguridad.

El Real Decreto establece además que la creación de esta oficina no supondrá un incremento del gasto presupuestario, ya que los costes de apertura, instalación y funcionamiento se financiarán con los créditos ya previstos.

La propuesta contó con el informe favorable del Consejo Ejecutivo de Política Exterior en su reunión del 17 de diciembre de 2025, así como con el visto bueno del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, y se dicta al amparo de la competencia exclusiva del Estado en materia de relaciones internacionales, recogida en la Constitución.

La norma entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOE.