El Gobierno cree que los últimos casos judiciales evidencian que el Estado de derecho funciona "sin injerencias"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, interviene durante una sesión plenaria en el Senado, a 26 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha vuelto a responder en el Senado a varias preguntas de la oposición sobre supuestos casos de corrupción que se están investigando, sosteniendo que estos prodecimientos judiciales "ponen de manifiesto" que el Estado de derecho está funcionando y que los jueces pueden hacer su labor "sin injerencias".

"Esto no ha sido siempre así", ha apostillado Bolaños durante la sesión de control al Gobierno en el Senado ante una pregunta de la senadora de UPN, María del Mar Caballero, que ha pedido la dimisión del Gobierno por estos casos judiciales.

Al respecto, Bolaños ha reprochado a la parlamentaria de UPN que dicte "sentencia inapelable con cuatro recortes de prensa", por lo que le ha pedido "algo más de rigor" en sus diferentes afirmaciones sobre los casos judiciales.

En este contexto, el ministro ha insistido desde el Senado en que el Gobierno está incrementando los recursos de la Justicia, "colaborando" con los tribunales y apartar del PSOE a "aquellas personas sobre los que recaen indicios sólidos": "Parece lo normal, pero ha habido otros tiempos donde se intentaban destruir pruebas".

Y en parecidos términos se ha pronunciado el vicepresidente primero, Carlos Cuerpo, que ha expresado el "profundo respeto" del Gobierno por la actuación y los tiempos de la Justicia, apostando por reforzar el trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Asimismo, ha pedido al PP respetar la presunción de inocencia y "no caer en continuos juicios paralelos". "A partir de aquí, cualquier comportamiento fuera de la ley se verá la cara con una actuación contundente de este Gobierno", ha añadido Cuerpo.

Por su parte, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha preguntado a Cuerpo por el hecho de que la Unidad Central Operativa (UCO) haya ido este martes al Ministerio de Justicia para pedir información sobre la nacionalización del exviceministro de Hugo Chávez Nervis Villalobos.

Y también ha espetado al Gobierno que, "si todo es mentira", por qué no se querellan contra la exmilitante socialista Leire Díez. "Porque no pueden, nadie se querella contra su propia fontanera", ha sentenciado Alicia García.