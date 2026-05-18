El Gobierno da el primer paso para traspasar a Canarias la competencia de los aeropuertos que no son de interés general

Archivo - El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, tras el registro de la Proposición de Ley para la modificación del artículo 35 de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España. - Diego Radamés - Europa Press - Archivo

MADRID 18 May. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática trasladará al Gobierno de Canarias su propuesta de traspaso de la competencia exclusiva sobre puertos, aeropuertos, helipuertos y demás infraestructuras de transporte que no tengan la calificación de interés general por el Estado.

Según ha informado este lunes el departamento que dirige Ángel Víctor Torres, el Ministerio de Transportes ha avalado esta propuesta después de que el Gobierno de Canarias solicitara en varias ocasiones la cogestión aeroportuaria.

Se trata del primer paso para la gestión de los aeropuertos que no son de interés general, aunque se continúa avanzando en las negociaciones entre el Gobierno central y el canario para las infraestructuras de transporte que tienen la calificación de interés general.

Tras la comunicación de la propuesta del Ministerio para los aeródromos que no son de interés general, el Gobierno de Canarias debe expresar la conformidad o solicitar las ponencias necesarias para seguir con el procedimiento que culmine en una Comisión Mixta de Transferencias y, posteriormente, con la aprobación del traspaso en el Consejo de Ministros.