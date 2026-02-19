El Gobierno declara Lugar Inmaterial de Memoria Democrática las manifestaciones posteriores al 23-F

Archivo - Los líderes de los partidos políticos y sindicatos. De izq a dcha: Santiago Carrillo, Felipe González, Calvo Ortega, Rodriguez Sahagún, Fraga Iribarne, Marcelino Camacho y Jorge Verstrynge en la manifestación contra el 23-F, a 27 de febrero de 1 - Europa Press - Europa Press - Archivo

MADRID 19 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha declarado Lugar Inmaterial de Memoria Democrática las manifestaciones del 27 de febrero de 1981 que se convocaron en rechazo al golpe de Estado fallido del 23-F. Una decisión basada en su "valor simbólico", el "masivo seguimiento ciudadano" que tuvieron y su carácter "plenamente democrático e inmaterial", según publica este jueves el Boletín Oficial del Estado, y recoge Europa Press.

Bajo el lema, "Por la libertad, la democracia y la Constitución", cientos de miles de personas salieron a las calles en las principales ciudades del país. En Barcelona 25.000 personas; 200.000 en Valencia; 100.000 en Sevilla, Zaragoza y Oviedo; 50.000 en Alicante, Granada y Murcia y 30.000 en Valladolid, A Coruña y Málaga.

El Ejecutivo ha otorgado esta distinción al considerar que fue "jornada memorable" y la "expresión simbólica de la resistencia y voluntad democrática de la inmensa mayoría del pueblo español" contra quienes planeaban "volver a los tiempos de la dictadura o, al menos, paralizar el proceso de transformación" que la ciudadanía "había iniciado tras la muerte del dictador Francisco Franco".

La Secretaría de Estado de Memoria Democrática, responsable de esta medida, instalará "placas, paneles o distintivos memoriales de las manifestaciones". También impulsará "medidas de difusión e interpretación" para conmemorar y homenajear estas movilizaciones, y producirá "recursos visuales y digitales explicativos" de aquella jornada.