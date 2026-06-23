El Gobierno defiende que asumió "desde el primer momento" las responsabilidades políticas con Ábalos

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 23 de junio de 2026, en Madrid (España). El Consejo de Ministros aprueba una inyección histórica - Fernando Sánchez - Europa Press

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha defendido que el Gobierno asumió "desde el primer momento" las responsabilidades políticas tras las primeras investigaciones judiciales que salpicaron al exministro José Luis Ábalos, a quien el Tribunal Supremo ha condenado a 24 años y tres meses de prisión por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia.

Así se ha pronunciado la también portavoz del Ejecutivo durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, en la que también ha asegurado que desde Moncloa insistieron en que iban a respetar los tiempos de la justicia y que condenan "sin matices" los comportamientos "que se alejan de los valores que lleva a gala este Gobierno".

"De integridad, de transparencia, de mérito. Esos son los valores que sustentan la acción política del Gobierno. Y vamos a trabajar con el compromiso firme por parte del Gobierno de que la corrupción ni se tolere ni se aplauda", ha apuntado Saiz, que ha evitado además valorar los "detalles" de la sentencia que condena al que fuera ministro de Transportes, su exasesor Koldo García y al empresario Víctor de Aldama.

"EL QUE LA HACE LA PAGA"

De su lado, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha recalcado que desde el Gobierno tienen que claro que es "muy importante combatir la corrupción" y "el que la hace, la paga", se llame, según ha afirmado, "Ábalos o Ayuso".

Asimismo, López ha puesto el foco en que el PSOE ya "actuó" con "contundencia" tras las primeras investigaciones al exministro Ábalos y su exasesor en el 'caso mascarillas' y lo hicieron, ha destacado, "meses antes de que hubiera una sentencia".

A este respecto, ha cargado contra el PP por, a su juicio, "amparar y proteger" los casos de corrupción que afectan a la presidenta madrileña. "Por lo tanto, aquí no vale mezclarlo todo, no vale confundirlo todo, no todos los casos son iguales", ha enfatizado.

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