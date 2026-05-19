El Gobierno defiende la "presunción de inocencia" de Zapatero y reivindica el procedimiento "pulcro" de Plus Ultra

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, interviene durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 19 de mayo de 2026, en Madrid (España). - Isa Saiz - Europa Press

MADRID 19 May. (EUROPA PRESS) -

La ministra portavoz del Gobierno, Elma Saiz, ha defendido este martes la "presunción de inocencia" del exjefe del Ejecutivo José Luis Rodríguez Zapatero después de que la Audiencia Nacional haya acordado investigarle por presunto delito de tráfico de influencias, a la vez que ha revindicado las actuaciones y procedimientos "pulcros y transparentes" en préstamos como el de Plus Ultra.

Así ha reaccionado la portavoz del Gobierno en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros a la decisión del juez de la Audiencia Nacional José Luis Calama de imputar a Zapatero por el 'caso Plus Ultra'.

Elma Saiz ha dicho que afrontan esta imputación de Zapatero "desde la tranquilidad, la confianza, la prudencia y el respeto a la Justicia".

En cualquier caso, ha vuelto a defender los préstamos que dio el Gobierno a diferentes empresas durante la pandemia, como fue el caso de Plus Ultra: "Salvaron empresas y empleos".

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