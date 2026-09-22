El Gobierno denuncia el "escarnio público" a Begoña Gómez pero confía en que el jurado popular la declare inocente

1119183.1.260.149.20260922133544 La ministra de Inclusión; Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, a 22 de septiembre de 2026, en Madrid (España). El Gobierno ha informado de cuáles han sido los últi - A. Pérez Meca - Europa Press

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Gobierno y ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha denunciado el "escarnio público" que "está sufriendo" la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez, si bien ha mostrado su confianza en que el jurado popular que la juzgará la declare "inocente".

Saiz ha tildado que es "insoportable" la situación que vive Begoña Gómez tras la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrirle juicio por varios delitos por ser, en su opinión, "la mujer de un presidente progresista".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la portavoz del Ejecutivo ha traslado su apoyo y solidaridad con Gómez y ha pedido, en nombre del Gobierno, que se haga justicia. "Y en este caso eso significa que Begoña Gómez es inocente", ha aclarado.

Preguntada por el jurado popular que sentenciará a la esposa del jefe del Ejecutivo, Saiz ha admitido que es un caso que "nadie desconoce" en España, pero ha transmitido la confianza en que será un tribunal "ecuánime" que "hará justicia".

MONCLOA CONDENÓ LA DECISIÓN DE PEINADO

El Gobierno "condenó" este lunes la decisión del juez Juan Carlos Peinado de abrir juicio por varios delitos a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que consideran "injusta", "arbitraria" y parte de una "persecución" y espera que el jurado popular encargado de tomar la decisión, impartirá justicia.

Para el Ejecutivo durante la instrucción del caso ha quedado "clara y demostrada" su inocencia y por tanto se muestran convencidos de que también quedará probada durante el juicio. "Mantenemos nuestra plena confianza en que el jurado será ecuánime e impartirá justicia", señalan fuentes de Moncloa.

En la misma línea reprochan que Peinado ha llevado a cabo "una instrucción arbitraria e injusta que solo responde a la persecución judicial contra Begoña Gómez" por el único motivo, dicen, de ser la mujer de Sánchez.

Además ven "intolerable" que se notifique este auto judicial "una vez más" coincidiendo con un viaje internacional del jefe del Ejecutivo, que se encuentra rumbo a Nueva York para participar desde este lunes por la noche en la semana de alto nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Las citadas fuentes reprochan también que se haga pública esta decisión antes de ser notificada a las partes y ven "incuestionables la intención política, el acoso y la deshumanización" que, dicen, ha marcado esta investigación.