El PSOE descalifica al juez Peinado y dice que, como Franco, lo ha dejado todo "bien atado" con Begoña Gómez

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, en rueda de prensa - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha señalado este martes que Juan Carlos Peinado, instructor del 'caso Begoña Gómez', "no tiene valor" como juez y que, como el dictador Francisco Franco, ha querido dejar todo "bien atado" con la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, antes de jubilarse.

"La última del juez Peinado que parece que, como Franco, lo quiere dejar todo atado y bien atado", ha comentado el dirigente socialista al inicio de su rueda de prensa a propósito de la decisión del magistrado de abrir juicio con jurado popular a Gómez por delitos de influencias y malversación a pocos días de jubilarse.

López ha defendido que el valor de un juez está "en instruir bien, en respetar las normas, en aplicarlas con equidad y proporcionalidad, en adoptar decisiones justas y ecuánimes y en dejar sus prejuicios y su ideología al margen" para añadir que el juez Peinado, en su instrucción sobre Begoña Gómez, aparecerá "en los anales de la historia del Estado de Derecho", por "hacer justo todo lo contrario".

"He dicho muchas veces que, como activista contra Pedro Sánchez y contra el Gobierno, el juez Peinado no tiene precio, pero, como juez, no tiene valor", ha dicho, y, parafraseando a Antonio Machado, ha apostillado que "sólo un necio confunde valor y precio".

DENUNCIA QUE NINGUNA INSTANCIA JUDICIAL LE HAYA FRENADO

Patxi López sostiene que el magistrado ha actuado de forma "absolutamente arbitraria" y "saltándose todas las reglas" desde el primer momento "abriendo causas con denuncias basadas en recortes de periódicos y haciendo investigaciones prospectivas" pero también adoptando decisiones "surrealistas".

Con todo, el portavoz socialista ha dicho lamentar "profundamente" que, a pesar de las seis quejas que se han presentado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por sus "desmanes", ninguna instancia judicial haya sido capaz de "pararle los pies" y de "anular" sus decisiones "absolutamente contrarias al Estado de Derecho".

Preguntado en este punto si cree que el jurado popular que juzgará a la mujer del presidente puede ser imparcial en este caso, López ha querido dejar claro que no tiene "nada en contra" de esta figura judicial que está en la ley. "El movimiento siempre se demuestra andando", ha zanajado.