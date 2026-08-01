El Gobierno descarta llegadas de irregulares a la península desde Ceuta y recalca que existe un "doble filtro"

Decenas de migrantes intentan cruzar a España desde Marruecos, a 31 de julio de 2026, en Ceuta (España). - Marcos Moreno - Europa Press

MADRID 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha recalcado este sábado que ninguna de las personas que han entrado de forma irregular a Ceuta estos días desde Marruecos ha salido de la ciudad hacia la península, ha recordado que España aplica un doble filtro para evitar entradas al resto de Schengen y ha afirmado que la integridad del mismo se encuentra "plenamente garantizada".

"Ninguna de las personas que cruzaron irregularmente a Ceuta ha salido de la ciudad hacia la Península, ni habría podido hacerlo", sostienen fuentes del Ejecutivo español.

Además, señalan que "la integridad del espacio Schengen está plenamente garantizada", y hacen alusión a que existe un control de salida desde 1991 y un doble filtro y a "la práctica totalidad de las entradas revertidas en menos de 48 horas".

El Ejecutivo insiste así en que, como destacó este viernes el ministro de Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, la "integridad" del espacio Schengen está "garantizada". Lo hizo después de que Italia decidiera suspender el acuerdo de libre tránsito con España.

"No es posible trasladarse de Ceuta y Melilla a la Península sin identificarse en un control de policía", subrayó Albares en un mensaje de X en el que, criticó la "confusión interesada" que, a su juicio, se está haciendo con este tema.

En ese sentido, desde el Ejecutivo recuerdan que España aplica un "doble filtro": uno en la frontera con Marruecos y otro, el control Schengen, a la salida hacia la Península, para que "una entrada irregular en las ciudades no se convierta nunca en una entrada al resto de Schengen".

Esto se encuentra previsto desde la adhesión de España a Schengen en 1991, en la Declaración sobre Ceuta y Melilla aneja al Acuerdo de Adhesión, y lo preserva el Código de Fronteras Schengen en su artículo 41.

"Nadie viaja de Ceuta o Melilla a la Península sin identificarse ante la Policía Nacional en puerto y aeropuerto. Además, navieras y aerolíneas están obligadas a verificar los documentos", explican las mismas fuentes.

ULTIMO TRASLADO, EL MIÉRCOLES

Asimismo, apuntan que entrar irregularmente en Ceuta "no da derecho a permanecer en España, ni a viajar a la Península, ni a circular por Europa" y estiman que, de las cerca de 50.000 personas que cruzaron irregularmente, más de 48.000 ya han sido retornadas a Marruecos en menos de 48 horas. El último traslado a la península se produjo el miércoles y fueron 39 personas del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

Finalmente, el Gobierno niega que el proceso de regularización extraordinaria tenga "relación alguna" con estos hechos, pues exige acreditar residencia en España antes del 1 de enero de 2026 y haber permanecido cinco meses continuados en el momento de presentar la solicitud, y advierte de la "lectura interesada y errónea" que se ha hecho en redes sociales y aplicaciones de mensajería de la reciente sentencia del Tribunal Supremo, haciendo creer que quien lograra cruzar a Ceuta podría permanecer en España.

Esta sentencia no modifica la Ley de Extranjería ni permite la permanencia, sino que solo exige aplicar el procedimiento ordinario de devolución, aclara.