El Gobierno destina 46 millones para apoyar a la Autoridad Palestina y asegurar su viabilidad

Archivo - El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), durante el encuentro que ha mantenido con el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas (d), en la Conferencia Internacional sobre la respuesta humanitaria de emergencia para Gaza - Moncloa - Archivo

MADRID 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes una aportación de 46 millones de euros para apoyar a la Autoridad Palestina, en línea con el compromiso realizado el pasado septiembre por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuando anunció el paquete de medidas para parar el "genocidio" por parte de Israel en la Franja de Gaza.

En concreto, según ha informado el Ministerio de Exteriores en un comunicado, con esta aportación se habrá contribuido con 50 millones de euros a la Coalición de Emergencia por Palestina a través del Mecanismo Palestino-europeo de Gestión de la Ayuda Socioeconómica, ya que se suma a los 4 millones desembolsados ya por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

Con esta nueva aportación, "una de las mayores contribuciones voluntarias que España haya hecho nunca a una única institución", "el Gobierno de España reafirma su compromiso con la Autoridad Palestina como socio para la paz, redoblando esfuerzos por asegurar su viabilidad mientras el Gobierno de Israel congela las transferencias de ingresos fiscales por más de 3.000 millones de dólares (en torno a 2.900 millones de euros)".

Según ha recordado Exteriores, el pasado 26 de septiembre, España lanzó junto con Arabia Saudí, Noruega y Francia la Coalición de Emergencia por Palestina para aliviar la presión de la Autoridad Palestina de cara al pago de salarios y pensiones de funcionarios civiles, a los hospitales de Jerusalén Este y a las familias palestinas más vulnerables.

El departamento que encabeza José Manuel Albares ha defendido que "una Autoridad Palestina sólida es la única alternativa para la gobernanza en Gaza y Cisjordania, y la única garantía para alcanzar la estabilidad, la paz y un entorno seguro para toda la región".

Por otra parte, el ministro también ha llevado al Consejo de Ministros un informe sobre los trabajos de preparación de la Cumbre Iberoamericana que albergará Madrid en noviembre de 2026 y todo lo que implica, no sólo la celebración de la misma sino la preparación, coordinación e impulso de las reuniones ministeriales, foros y encuentros que configuran la Conferencia Iberoamericana.

En este sentido, ha incidido ante el resto de ministros en que la buena conducción de estos trabajos previos condicionará la obtención de resultados y el éxito de la cumbre para la que ha confiado en un alto nivel de participación, una declaración final consensuada y un conjunto de resultados tangibles con impacto para la ciudadanía, ha precisado Exteriores en su comunicado.