El Gobierno destinará 57 millones de euros al transporte alternativo a las obras de una línea de Rodalies

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, durante una sesión de control al Gobierno en el Senado, a 16 de septiembre de 2025, en Madrid (España). - Carlos Luján - Europa Press

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Transportes y Movilidad Urbana, Óscar Puente, ha garantizado que el Gobierno está haciendo "todos los esfuerzos" para la mejora de Rodalies en Cataluña, cuantificando en 56,8 millones de euros el plan alternativo de transportes a las obras de desdoblamiento de la línea R3.

Así se ha pronunciado Puente durante la sesión de control al Gobierno en el Senado después de que el parlamentario de ERC Joan Queralt le haya preguntado si su Ministerio puede garantizar que el desdoblamiento de la R3 "se va a ejecutar con celeridad" y existirán alternativas de transportes suficientes que minimicen el impacto.

Ante esto, Puente ha defendido que el Gobierno no va a "escatimar" ningún esfuerzo para mejorar Rodalies, aunque el senador de ERC por Barcelona cree que la situación de este servicio ferroviario es "un cuento sin fin".

Y en cuanto el plan alternativo de transporte a las obras de la R3, Puente ha defendido que se trata del mayor importe para un transporte alterno. "Es el doble de lo que se gasta en Valladolid en transporte público", ha apostillado.