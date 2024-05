El Gobierno dice que el acuerdo de Gibraltar prevé impuestos indirectos a bienes importados o fabricados en el Peñón

MADRID, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado para la UE, Fernando Sampedro, ha explicado que el acuerdo que están negociando Bruselas y Reino Unido sobre Gibraltar prevé la introducción de impuestos indirectos a los bienes importados o fabricados en el Peñón para garantizar la "competencia justa" a ambos lados de la Verja.

Así lo ha indicado ante la Comisión Mixta para la UE en respuesta a la pregunta formulada por el diputado del PP Gonzalo Robles, quien ha dejado claro que el PP no puede dar un "cheque en blanco" al Gobierno en este asunto sin antes conocer el contenido del acuerdo.

"Necesitamos conocer los detalles y sobre todo necesitamos tener la tranquilidad de que realmente esto no sirve para consolidar una situación históricamente injusta", ha sostenido, denunciando que Gibraltar es un "paraíso fiscal" y reclamando una "fiscalidad equiparable" a un lado y otro de la Verja.

Sampedro ha reconocido que una de las preocupaciones es garantizar que la supresión prevista de la Verja no supone "distorsiones" en el mercado interior europeo, de ahí que el Acuerdo de Nochevieja sellado entre Madrid y Londres el 31 de diciembre de 2020, que sirve de base en la negociación, ya contemplaba "la aplicación de impuestos indirectos y especiales, con especial atención a las mercancías y productos más sensibles" como el tabaco, el alcohol y el combustible".

El texto que se está negociando ahora, ha añadido, prevé la aplicación en Gibraltar de impuestos indirectos "a los bienes que sean importados o fabricados en la colonia", si bien no ha querido entrar en más detalles "por prudencia y por no entorpecer la negociación".

ALCANZAR EL MENOR DIFERENCIAL POSIBLE

No obstante, sí que ha dejado claro que la voluntad es "alcanzar el menor diferencial posible entre los tipos impositivos" que se aplican en Gibraltar y en la comarca española aledaña. "Tenemos el claro objetivo de que no se vea perjudicado nuestro mercado interior y, muy especialmente, el comercio en el Campo de Gibraltar, de manera que no se produzcan tráficos ilícitos", ha asegurado.

Por otra parte, Robles ha advertido en contra de las prisas a la hora de cerrar un acuerdo y que este sea "en sí mismo el objetivo" y no su contenido. "Eso sería un grandísimo error", ha sostenido, esgrimiendo que se debe de "tener nunca prisas en temas tan importantes y no se debe sacrificar el fondo de la cuestión por la urgencia del momento".

El diputado del PP ha admitido que las circunstancias actuales, con las elecciones a la Eurocámara del 6 al 9 de junio y las elecciones en Reino Unido del 4 de julio, pueden justificar acelerar la negociación pero ha dejado claro que no puede ser a cambio de "ceder en cuestiones que no son presentables".

EL PP PIDE CONOCER LAS LÍNEAS ROJAS DEL GOBIERNO

Asimismo, ha vuelto a denunciar que en la negociación entre la UE y Reino Unido, en la que participa también España del lado europeo, el ministro principal de Gibraltar, Fabian Picardo, haya estado en la delegación británica y no haya habido presencia ni de la Junta de Andalucía ni del Campo de Gibraltar, y también ha reclamado al Gobierno que desvele cuáles son sus "líneas rojas" en esta negociación.

Por su parte, Sampedro ha asegurado que el Gobierno sigue "trabajando junto a la Comisión Europea para conseguir un acuerdo entre la UE y Reino Unido sobre Gibraltar que deberá traer confianza, seguridad jurídica y estabilidad a las vidas y a la calidad de vida de los casi 300.000 andaluces de la comarca del Campo de Gibraltar".

En este sentido, ha indicado que "los contactos a nivel técnico siguen su curso" al margen de la doble cita con las urnas y ha reiterado, como ha dicho en múltiples ocasiones el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, que "nada está acordado hasta que todo está acordado".