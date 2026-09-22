El Gobierno dice que Marruecos se ha comprometido a "hacer todo lo necesario" para evitar una nueva avalancha en Ceuta

Archivo - Varios inmigrantes en una playa, a 21 de agosto de 2026, en Ceuta (España) - Marcos Moreno - Europa Press - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha asegurado que Marruecos ésta comprometido a "hacer todo lo necesario" para evitar que se vuelva a producir este 23 de septiembre una avalancha de migrantes sobre Ceuta como la ocurrida a finales de julio, ni tampoco en Melilla.

Según ha explicado Albares en declaraciones a 'LaSexta', recogidas por Europa Press, su homólogo marroquí, Naser Burita, con el que habla con frecuencia desde el 30 de julio y con quien espera verse en Nueva York, le ha trasladado que "harán todo lo necesario, como hicieron el día 15 de agosto", cuando también circularon mensajes en redes sociales animando a una entrada masiva.

Además, ha indicado que él personalmente ha pedido "un refuerzo presencial de agentes, tanto en torno a Ceuta como en torno a Melilla", ante los mensajes en redes sociales que animan a intentar cruzar hacia España a través de las fronteras de estas dos ciudades autónomas coincidiendo con la celebración de las elecciones legislativas en Marruecos este 23 de septiembre.

Albares ha esgrimido que tanto en sus contactos, como en los mantenidos por comisarios europeos con las autoridades marroquíes, el mensaje que está haciendo llegar Rabat es que se va evitar una nueva avalancha y se va a aceptar el retorno de quienes entraron ilegalmente a finales de julio y no tienen derecho a permanecer en España.

"El 15 de agosto hubo un despliegue policial que impidió que un nuevo bulo, una nueva desinformación para un nuevo salto sobre Ceuta tuviera éxito", ha resaltado el ministro, que ha asegurado trabajar para que "el día 23 vuelve a ser un fracaso para esas mafias que ponen en riesgo la vida de personas que de manera desesperada quieren mejorar su vida y escogen el camino erróneo".

En Moncloa esperan que los llamamientos a un nuevo cruce masivo desde Marruecos para este miércoles se queden en nada, igual que pasó el 12 y el 15 de agosto. Los movimientos en redes sociales para repetir una entrada de miles de personas a Ceuta en esos días finalmente no se llevaron a cabo y la situación fue de normalidad.

El 30 de julio, cuando entraron alrededor de 80.000 personas desde el país vecino, ni España ni Marruecos eran conscientes de que algo así podía pasar, señalan las fuentes gubernamentales consultadas, pero ahora es distinto y hay medidas para prevenirlo, aseguran.

Confían por tanto en el refuerzo de efectivos de seguridad que está llevando a cabo Marruecos con más agentes, más vehículos e incluso controles instalados a 100 kilómetros de la frontera para anticipar grandes movimientos de personas desde otros puntos del país.

Ahora las autoridades de ambos países están prevenidas, señalan en el Gobierno, y la sensación que trasladan es de tranquilidad porque la situación está bajo control.