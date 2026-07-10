El Gobierno eleva a 41 los españoles fallecidos en los terremotos de Venezuela

Un edificio derrumbado por los terremotos en Venezuela - Laura De Chiclana/Jna Press / Zuma Press / Europa

MADRID 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha elevado a 41 los españoles fallecidos en el doble terremoto que sacudió el pasado 24 de junio Venezuela y que hasta la fecha deja ya casi 3.890 víctimas mortales, según el último balance oficial de las autoridades venezolanas.

Albares ha trasladado sus "condolencias y solidaridad" a los familiares y amigos de la última víctima mortal contabilizada, al tiempo que ha aclarado que la cifra de desaparecidos se mantiene en 138. A esto se suman los once españoles localizados bajo los escombros.

Por otra parte, en un audio difundido por su departamento, el ministro ha resaltado que el hospital de campaña enviado la semana pasada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) "está plenamente operativo" y atiende a unas 200 personas a diario.

"Los quirófanos están funcionando y también el apoyo psicológico y sus especialistas", ha incidido el jefe de la diplomacia.

Asimismo, Albares ha dejado claro que tanto la Embajada en Caracas como el Consulado siguen estando "plenamente operativos, igual que la unidad de crisis del Ministerio de Asuntos Exteriores para atender a los españoles en Venezuela", donde se estima que residían unos 200.000.