El Gobierno enmarca en la "normalidad institucional" que no haya embajador en Londres desde febrero e irrita al PP

MADRID, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha enmarcado en la "normalidad institucional, dentro de los usos diplomáticos internacionales", el hecho de que desde el pasado mes de febrero España no cuente con embajador en Londres y esa tarea recaiga desde entonces en el encargado de Negocios de la embajada, una explicación que ha irritado al PP.

El portavoz de Turismo del Grupo Popular en el Congreso, Agustín Almodóbar, se dirigió al Gobierno en junio para pedirle cuentas por el "retraso" en la designación de la persona llamada a sustituir a Carlos Bastarreche, que se jubiló el pasado 2 de febrero.

Además, quería que el Ejecutivo le aclarase si esa situación de interinidad "ha podido añadir debilidad y repercutir de alguna forma en el retraso de la normalización de los flujos turísticos y del resto de relaciones bilaterales" entre ambos países.

RESERVA DIPLOMÁTICA

En una respuesta fechada el pasado 23 de julio, cuando ya había sido nombrado el nuevo ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, el Ejecutivo le recuerda que los embajadores se nombran en Consejo de Ministros a propuesta del Ministerio "atendiendo a criterios de competencia profesional y experiencia", tras "un proceso sujeto a reserva de cortesía diplomática".

Tras recalcar que el nombramiento de un nuevo embajador "no está sujeto a plazos administrativos", subraya que en los periodos de "interinidad o ausencia temporal persona titular de la jefatura de misión, le sustituye el titular de la segunda jefatura en calidad de encargado de Negocios".

NO AFECTA A LAS RELACIONES

"Esta dinámica --abunda el Gobierno-- se produce de manera habitual en un marco de plena normalidad institucional dentro de los usos diplomáticos internacionales, por lo que no tiene por qué afectar a los asuntos que forman parte de la agenda bilateral".

Pero la respuesta del Ejecutivo no ha convencido al portavoz de Turismo del PP a juzgar por el mensaje que ha colgado en su cuenta de Twitter y que ha recogido Europa Press. "Oye que en Reino Unido no hay embajador de España desde principios de año, con la reactivación turística de por medio o con el Brexit, pero no pasa nada, para el Gobierno todo está en orden y controlado ¡Qué vergüenza!", se ha quejado Almodóbar.

RELEVO EN MARCHA

En cualquier caso, el Gobierno ya ha iniciado gestiones para el nombramiento del diplomático José Pascual Marco, uno de los principales negociadores del acuerdo sobre las futuras relaciones entre Gibraltar y la UE, como sucesor de Bastarreche.

Según han adelantado algunos medios, el Consejo de Ministros pidió el placet para Pascual Marco el pasado martes, con lo que su nombramiento sólo está pendiente del visto bueno de Londres.