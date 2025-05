El Gobierno esgrime que correspondía a Mazón pedir la ayuda europea tras la dana y que declinó la de cuatro países

La subsecretaria de Interior aclara que no lo hizo hasta el 8 de noviembre y que se activó a las dos horas

El Gobierno ha defendido este martes que correspondía a la Comunidad Valenciana que preside Carlos Mazón solicitar la activación de la ayuda del Mecanismo Europeo de Protección Civil tras la dana del pasado 29 de octubre, algo que no hizo hasta el 8 de noviembre, declinando además la asistencia brindada por cuatro de los seis países que hicieron su ofrecimiento.

Así lo ha expuesto la subsecretaria del Ministerio del Interior, Susana Crisóstomo, ante una pregunta formulada por Vox en la Comisión Mixta para la UE conformada por diputados y senadores. "El Gobierno no rechazó ninguna ayuda y no decidió si se aceptaba o no se aceptaba la ayuda", ha sostenido. Según ha explicado, al haber decretado el Gobierno valenciano el nivel 2 de emergencia, era el responsable de dirigir la respuesta.

"La competencia para la dirección y gestión de la emergencia en el nivel 2, que es el que se decretó, es exclusiva de la autoridad autonómica de Protección Civil, tal y como establece la normativa", ha indicado, subrayando que "el Gobierno lo que hizo fue, desde el primer momento, ofrecer a la dirección de la emergencia toda la ayuda, todo el apoyo y todo el asesoramiento necesario".

Pero, ha añadido, "solo puede activarse el Mecanismo Europeo de Protección Civil cuando lo solicite la administración autonómica". Según Crisóstomo, el mismo día 30 "se comunicó a la Comunidad Valenciana que se podía activar el Mecanismo Europeo de Protección Civil en el caso de que los medios estatales y autonómicos desplegados no fueran suficientes".

Sin embargo, "no fue hasta el día 8 de noviembre cuando la Generalitat lo solicitó". En concreto, se solicitó pasadas las 20.00 horas y a las 22.00 horas "ya estaba formalmente activado", por lo que estuvo en marcha a las dos horas de que el Gobierno recibiera la petición de la Comunidad Valenciana.

En cuanto al hecho de que solo se aceptara la ayuda de Portugal y Francia, pese a que otros cuatro países también se habían ofrecido a hacer llegar asistencia (Lituania, Rumanía, Suecia y Bélgica), la responsable de Interior ha indicado que "el motivo que dieron fue que preferían la colaboración con pocos países con muchos medios en lugar de con muchos países con pocos medios".

REPROCHES Y CRÍTICAS DE VOX

El diputado de Vox Carlos Flores Juberías, que es quien ha formulado la pregunta al Ejecutivo, ha sostenido que "que ante una tragedia de estas dimensiones, el Gobierno de España tardará 10 días en activar los mecanismos europeos de asistencia (...) constituye como mínimo una torpeza política" aunque, ha añadido, "algunos menos comedidos" que él "dirán que se trata de una negligencia criminal".

En este sentido, ha afeado que la respuesta del Gobierno sea que "la competencia recaía en la comunidad autónoma" y que nadie en el Ejecutivo, empezando por la delegada del Gobierno y terminando por el propio presidente, Pedro Sánchez, percibiera la "necesidad" de activar el Mecanismo Europeo de Protección Civil, habida cuenta además de que las relaciones internacionales con competencia gubernamental.

Asimismo, ha reprochado que "mientras esa ayuda no llegaba, los muertos seguían bajo el barro". "¿El Gobierno de España estaba esperando una llamada telefónica? ¿Esa es su respuesta? ¿Una llamada telefónica que no llegó? Eso no es gobernar. Eso es eludir los problemas. Eso es mirar a otra parte", ha denunciado Flores Juberías.

A su juicio, "cuando se eluden los problemas y se mira a otra parte ante una tragedia de estas dimensiones, 227 muertos, algunos de ellos bajo tierra todavía, es difícil que el reproche político no deba retornarse en un reproche de otro índole, en un reproche ético, en un reproche jurídico, en un reproche incluso penal", ha rematado.

Crisóstomo le ha dado la razón en que "es España quien activa, porque es España, en su competencia de relaciones internacionales, y es la Dirección General del Ministerio del Interior, el punto focal, quien activa", pero "solo se puede activar ese mecanismo si lo solicita expresamente la dirección de la emergencia", en este caso, la Generalitat valenciana.

Por último, ha asegurado que en las reuniones y conversaciones que se mantuvieron a raíz de la tragedia, "no le voy a decir que casi se les pidió que lo hicieran, pero es que casi se les pidió, porque efectivamente éramos conscientes, muy conscientes de la gravedad de la situación". Sin embargo, ha rematado, "el Gobierno es respetuoso con la normativa que rige la gestión de las emergencias" y "hay que respetar el Estado autonómico y la lealtad institucional nos lleva a actuar siempre en este marco".