El Gobierno espera la salida de Montero en los próximos días para centrarse en las elecciones en Andalucía

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, junto al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, a su llegada a la celebración de la XXXVI Cumbre Hispano-Portuguesa. - Francisco J. Olmo - Europa Press

MADRID, 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La todavía vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, dejará oficialmente el Gobierno en los próximos días para volcarse en su papel de candidata del PSOE en las elecciones andaluzas del próximo 17 de mayo.

Montero ha participado este martes en el que previsiblemente ha sido su último Consejo de Ministros, aunque en el Gobierno han evitado confirmar este extremo, ya que es el presidente Pedro Sánchez quien tiene la potestad exclusiva de cesar a sus ministros.

No obstante, fuentes de Moncloa esperan que Sánchez haga oficial el relevo de Montero en los próximos días, una vez que pase la comparecencia de este miércoles en el Congreso sobre la guerra de Irán, pero antes de la próxima reunión del Consejo de Ministros el próximo martes 31 de marzo.

DÍA DE DESPEDIDAS

En todo caso ha sido una jornada de despedidas y la reunión a puerta cerrada ha sido "emotiva", según ha señalado la portavoz Elma Saiz desde la sala de prensa de Moncloa, al día siguiente de que el presidente de Andalucía Juanma Moreno (PP) convocase las elecciones autonómicas. Era el paso previo para dejar el Gobierno, según venía señalando la propia Montero en los últimos meses, que ha preferido seguir en su puesto hasta el límite legal.

Saiz ha dedicado palabras de elogio a su compañera en el Gobierno asegurando que para ella es "un referente" y una "política espectacular". "No solamente la respeto, sino que también la quiero, me ha enseñado muchísimo", ha manifestado.

A su lado, el titular de Economía, Carlos Cuerpo, ha dicho que la echarán de menos "tanto en el ámbito personal como en el profesional" y ha agradecido su "enorme labor" al frente de Hacienda, puesto que ocupa desde el primer Gobierno de Sánchez en 2018.

LA QUE MÁS FONDOS HA DADO A LAS CCAA

Por otro lado, en el Gobierno niegan que Montero se pueda ver lastrada por haber sido ministra de Sánchez y consideran que acude a las urnas avalada por su gestión. En ese sentido Saiz ha asegurado que "conoce perfectamente lo que necesita Andalucía" y ha recordado su trayectoria como consejera de Sanidad y de Hacienda, además de diputada autonómica.

"Tiene a Andalucía en su corazón al margen de que tiene también a España en la cabeza como ha demostrado", ha indicado a continuación, destacando que ha sido la ministra de Hacienda "que ha puesto más dinero que nunca en manos de las CCAA" para financiar los servicios públicos y además ha llevado a cabo "una gestión absolutamente exitosa de los fondos europeos", ha defendido.