Montero replica a Feijóo: Los andaluces "saben muy bien" de su defensa de la sanidad pública ante los "recortes" del PP

La vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, interviene en el acto de la firma del convenio de colaboración para la cesión del suelo que permitirá la construcción del nuevo hospital de Cádiz. (Foto de archivo). - Nacho Frade - Europa Press

SEVILLA 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria general y candidata del PSOE-A a la Junta de Andalucía, María Jesús Montero, ha aseverado este martes que "los andaluces saben muy bien" que ella se ha dedicado durante su trayectoria política a "defender la sanidad pública frente a los recortes del PP".

Así lo ha apuntado la también vicepresidenta primera del Gobierno, ministra de Hacienda y exconsejera andaluza de Salud en un apunte en su cuenta en la red social 'X' con el que ha venido a replicar al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien ha augurado este martes, en una entrevista en Antena 3 Televisión, que los andaluces no van a votar a la vicepresidenta de Pedro Sánchez, María Jesús Montero, en las elecciones autonómicas del 17 de mayo, porque la conocen y "saben bien lo que ha hecho" en sanidad y economía cuando fue consejera de la Junta y en sus más de siete años de ministra.

Frente a esta idea del líder del PP, María Jesús Montero ha respondido desde su cuenta de 'X' que "los andaluces saben muy bien qué es lo que he hecho antes, ahora y siempre: defender la sanidad pública frente a los recortes del PP".

Además, la candidata socialista ha apostillado que los andaluces "también saben muy bien lo que ha hecho" el presidente del PP-A, Juanma Moreno, como presidente de la Junta --cargo para el que fue investido por primera vez en enero de 2019--, que es "destrozar los servicios públicos", según ha criticado María Jesús Montero, que ha cerrado su comentario con el mensaje de que "el 17 de mayo" los andaluces "hablarán en las urnas".